Gewonden na vechtpartij Franse en Utrechtse voetbalfans, later op andere plek ME ingezet

Bij een vechtpartij op de Neude tussen supporters van het Franse Olympique Lyon en FC Utrecht zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt. Een iemand moest naar het ziekenhuis, meldt de politie. Een paar uur later werd de Mobiele Eenheid (ME) op een andere plek ingezet om een nieuwe confrontatie te voorkomen.
De sfeer was in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd rustig. Toch sloeg deze gistermiddag rond 16.15 uur even om. Groepen Franse supporters waren aangekomen bij het Fan Meeting Point bij het Janskerkhof en liepen vanaf daar de stad in.
Er vond toen een vechtpartij plaats op de Neude. Daarbij werd met stoelen en vuurwerk gegooid. Volgens de politie duurde die onrust kort.
Meerdere mensen raakten gewond. Een iemand moest naar het ziekenhuis. “De politie heeft vervolgens opgetreden en de wapenstok ingezet om de rust terug te brengen en groepen te scheiden”, meldt de politie. “De Franse supporters werden weer richting het Fan Meeting Point begeleid in afwachting van de bussen die hen naar de Galgenwaard zouden brengen.”
Rust teruggekeerd
Toch probeerde tientallen supporters rond 19.00 uur “met stokken en slagwapens het Janskerkhof te bereiken”, aldus de politie. De ME werd ingezet om de groep tegen te houden. Dat gebeurde in de buurt van de kruising Voorstraat en Plompetorengracht.
“Het waren in ieder geval Nederlandse voetbalfans”, laat de politie desgevraagd weten, en zegt dat het waarschijnlijk ging om een groep FC Utrecht-supporters.
“Hierna keerde de rust terug in de stad en zijn de Franse supporters naar het stadion verplaatst.” De beelden van de ongeregeldheden worden onderzocht om mensen die strafbare feiten hebben gepleegd op te sporen. “Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gedaan.”
Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.
Gekoppelde berichten
FC Utrecht trekt aan het kortste eind tegen Olympique Lyon
FC Utrecht is de groepsfase van de Europa League begonnen met een nipte nederlaag tegen…
Utrecht maakt zich op voor duel tegen Olympique Lyon; vechtpartij op Neude (update)
Na vijftien jaar is FC Utrecht er eindelijk weer bij: de Europa League-groepsfase. Vanavond wordt…
Janskerkhof wordt vast fanplein voor wedstrijden FC Utrecht; 700 OL-supporters verwacht
De gemeente Utrecht richt tijdens alle Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht een verzamelplek in voor…
6 ReactiesReageren
Ik lees nou nooit eens dat de wapenstok is ingezet onder het bollendak.
Goed idee hoor, zo’n Fan Meeting Point midden in de binnenstad! Volgende keer misschien iets anders proberen, bijvoorbeeld een weiland achter het stadion?
Schaamteloos hoe in dit bericht gesproken wordt over supporters en voetbalfans, terwijl uit de context blijkt dat het in werkelijkheid om met stokken gewapende vechtende hooligans gaat. Ik beschouw dit als een zware belediging voor het grote aantal echte voetbalsupporters.
laat ze in het vervolg lekker buiten het centrum herrie gaan schoppen. onbegrijpelijk dat een fan zone midden in het centrum ligt.
en met die rechtse hooligans ben ik na afgelopen zaterdag sowieso wel klaar.
Kan ook nooit normaal. Stoppen met die Europese potjes.
De supporters moeten eens gaan erkennen dat er beter gevoetbald moet worden, want van 4 (!) Nederlagen op rij wordt niemand hier in Utrecht vrolijk.