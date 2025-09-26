Gewonden na vechtpartij Franse en Utrechtse voetbalfans, later op andere plek ME ingezet

Bij een vechtpartij op de Neude tussen supporters van het Franse Olympique Lyon en FC Utrecht zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt. Een iemand moest naar het ziekenhuis, meldt de politie. Een paar uur later werd de Mobiele Eenheid (ME) op een andere plek ingezet om een nieuwe confrontatie te voorkomen.

De sfeer was in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd rustig. Toch sloeg deze gistermiddag rond 16.15 uur even om. Groepen Franse supporters waren aangekomen bij het Fan Meeting Point bij het Janskerkhof en liepen vanaf daar de stad in.

Er vond toen een vechtpartij plaats op de Neude. Daarbij werd met stoelen en vuurwerk gegooid. Volgens de politie duurde die onrust kort.

Meerdere mensen raakten gewond. Een iemand moest naar het ziekenhuis. “De politie heeft vervolgens opgetreden en de wapenstok ingezet om de rust terug te brengen en groepen te scheiden”, meldt de politie. “De Franse supporters werden weer richting het Fan Meeting Point begeleid in afwachting van de bussen die hen naar de Galgenwaard zouden brengen.”

Rust teruggekeerd

Toch probeerde tientallen supporters rond 19.00 uur “met stokken en slagwapens het Janskerkhof te bereiken”, aldus de politie. De ME werd ingezet om de groep tegen te houden. Dat gebeurde in de buurt van de kruising Voorstraat en Plompetorengracht.

“Het waren in ieder geval Nederlandse voetbalfans”, laat de politie desgevraagd weten, en zegt dat het waarschijnlijk ging om een groep FC Utrecht-supporters.

“Hierna keerde de rust terug in de stad en zijn de Franse supporters naar het stadion verplaatst.” De beelden van de ongeregeldheden worden onderzocht om mensen die strafbare feiten hebben gepleegd op te sporen. “Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gedaan.”

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.