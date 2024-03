Ouders van studenten op Utrechtse ‘bangalijst’ doen aangifte; ‘De gevolgen voor onze dochters zijn enorm’

Ouders van vrouwelijke studenten die op de zogenoemde bangalijst van het Utrechtsch Studenten Corps staan doen aangifte. In een gezamenlijk verklaring is te lezen dat de psychologische en sociale gevolgen voor hun dochters enorm zijn, en dat zij de verantwoordelijken aansprakelijk willen stellen. “Zonder échte maatregelen zal dit niet veranderen en zullen vrouwelijke studentes voortdurend het slachtoffer worden van deze weerzinwekkende cultuur.”

Vrijdag werd bekend dat er een powerpointpresentatie ronding met daarop de namen en contactgegevens van tientallen vrouwelijke studenten. Bij elke student stond een beledigende en seksueel aanstootgevende tekst. Het Openbaar Ministerie liet al weten een onderzoek te starten naar deze lijst, en de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht spraken van een ‘pijnlijke’ en ‘zeer verwerpelijke’ situatie.

Nu hebben ook ouders van vrouwelijke studenten die op die lijst staan bekendgemaakt aangifte te doen. Dat is te lezen in een gezamenlijke verklaring die door advocaat Ina Brouwer naar buiten is gebracht. “Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven word je geframed als een walgelíjk, weerloos, seksueel object door, notabene, je eigen mede studenten en mede-corpsleden”, is te lezen in de verklaring.

Actieplan

Ook wordt gewezen op eerder verschenen bangalijsten, waar destijds ook met afschuw op werd gereageerd, maar wat er niet voor heeft gezorgd dat dit soort lijsten niet meer worden gemaakt en rondgestuurd. Daarom willen de ouders een actieplan opstellen.

“Daarbij zal het onder andere – maar niet alleen- gaan om het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijken, het verwijderen van bangalijsten en het verwijderd houden daarvan, het aangifte doen bij de politie en een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We eisen van zowel de Universiteit als van de studentenverenigingen dat ze nu eindelijk effectieve maatregelen nemen op straffe van een dwangsom die meteen wordt uitgedeeld aan verantwoordelijke personen en verwijdering van de daders uit studentenhuizen.”

De ouders menen tot slot dat dit zonder échte maatregelen niet zal veranderen en dat vrouwelijke studenten het slachtoffer blijven worden van deze ‘weerzinwekkende cultuur’. “En dat in een samenleving waarin gelijkheid van man en vrouw als norm staat aangegeven! Wordt dus vervolgd.”