Bomen en planten kunnen tijdelijk logeren in Craamkamer van Cartesius Utrecht

Het Cartesius Consortium uit Utrecht heeft de ‘Craamkamer’ geopend. Dit is een plek waar bomen, planten en struiken kunnen worden geplaatst zolang er bijvoorbeeld grondwerkzaamheden zijn. Herplaatsbare zaailingen, planten en struiken moeten zo behouden worden.

Herplaatsbare bomen komen in de Cartesius Craamkamer in grote bakken te staan. Medewerkers van Eijkelboom Utrecht verzorgen deze bomen. Kleinere planten en bomen komen in de volle grond te staan.

Boost

Cartesius Consortium, dat bestaat uit Ballast Nedam Development en MRP, is de samenwerking aangegaan met Meerbomen.nu. Deze organisatie is een coalitie van onder meer Stichting MEERGroen en Urgenda, en heeft als missie om in 2022 in Nederland 1 miljoen bomen te planten om zo het klimaat en de biodiversiteit te verbeteren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

“Het is van groot belang dat we bomen en zaailingen weer terug kunnen plaatsen in dit gebied, om zo de bestaande biodiversiteit een boost te geven”, zegt Richard van Kleef, namens het consortium Cartesius Utrecht “Wij willen heel graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen langer gezond en gelukkig leven, daar is groen een heel belangrijk onderdeel van.”

Cartesius

Ongeveer een jaar geleden begon de bouw van de nieuwe stadswijk. Cartesius krijgt een totaalaantal van 2852 woningen. Dat wordt een mix van koop- en huurwoningen. Dinsdag begint de bouw van 322 woningen door Keystone Vastgoed. De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor begin 2023.