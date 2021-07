Burgemeester Dijksma voegt daad bij het woord: twee extra camera’s in Utrechtse Geuzenwijk na explosie

Burgemeester Dijksma laat per direct twee extra camera’s plaatsen in de Utrechtse Geuzenwijk. Een grote explosie, veroorzaakt door zwaar vuurwerk, zorgde daar zaterdagavond voor een grote knal en schade aan tien woningen en auto’s. De burgemeester zei zondag bij een bezoek aan de buurt al dat ze zou kijken of de camera’s in de wijk terug konden komen.

Ongeveer een half jaar geleden plaatste de gemeente Utrecht flexibele camera’s vanwege de onrust in de Geuzenwijk. Dat cameratoezicht werd eenmalig met drie maanden verlengd, omdat de overlast sinds het plaatsen van de camera’s was afgenomen. De camera’s in de Geuzenwijk waren nog geen week geleden – op 30 juni – weggehaald en bewoners vermoeden dat de onrust daardoor weer oplaait.

De burgemeester sprak tijdens een bezoek aan de wijk met bewoners en zei dat zij ‘een glashelder signaal’ hebben afgegeven. “En dat neem ik mee. We moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ik ga mijn best doen om te kijken of hier weer camera’s geplaatst kunnen worden”, aldus Dijksma zondag.

De burgemeester voegt de daad bij het woord en laat nu weten dat er per direct twee extra camera’s in de Geuzenwijk worden geplaatst. “Er is overwogen om de flexibele camera’s uit andere wijken te onttrekken, maar de problematiek is ook op andere plekken in de stad dermate groot dat dit geen optie is.”