Buurtbewoners Vleutenseweg overhandigen petitie na dodelijk ongeval en pleiten voor onafhankelijk onderzoek

Omwonenden en andere betrokkenen rond de Vleutenseweg hebben donderdagochtend een petitie aangeboden aan wethouder Lot van Hooijdonk en voorzitter van de commissie Mobiliteit Gertjan te Hoonte. Daarin pleiten ze voor onafhankelijk onderzoek naar de verkeerssituatie op de Vleutenseweg. De petitie is 541 keer ondertekend.

Vrijdagochtend vond rond 08.00 uur een ernstig ongeval plaats op de Vleutenseweg. Twee kinderen werden aangereden door een stadsbus waardoor een 7-jarig meisje is overleden en haar 5-jarig broertje zwaargewond raakte.

De petitie is ondertekend door ruim vierhonderd buurtbewoners en ruim honderd andere betrokkenen zoals basisscholen en medewerkers van horecazaken in de buurt. Naast de lijst met handtekeningen is er ook een brief overhandigd.

Wethouder Lot van Hooijdonk nam samen met een aantal raadsleden de petitie in ontvangst. Volgens de zichtbaar geëmotioneerde buurtbewoners is de plek waar de aanrijding heeft plaatsgevonden niet overzichtelijk en heeft deze diverse blinde hoeken. “Je moet wel zes wegen oversteken waar het verkeer van verschillende (en onverwachte hoeken) kan komen en er staan geen verkeerslichten of zebrapaden. Zowel op de autobaan als op de busbaan wordt geregeld (te) snel gereden en voor fietsers is niet duidelijk aan welke kant van de weg zij moeten zijn”, zo is te lezen in de brief die werd overhandigd. Ook zijn er zorgen over de inrichting van de gehele Vleutenseweg.

De omwonenden pleiten voor een onafhankelijk onderzoek door een verkeersdeskundige en risicomanager die een goed advies geven over de verkeerssituatie op de Vleutenseweg. Ze vragen om de ervaringen van de bewoners/betrokkenen daarbij te betrekken en hen actief uit te nodigen om inbreng te leveren.

Getuigen

In de brief staan meerdere persoonlijke verhalen van getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren of op een andere manier betrokken waren bij het ongeluk. “Ik schrijf daarom deze brief niet uit boosheid, want ik denk dat er echt alleen maar verliezers zijn in dit verhaal, maar wel in de hoop dat er alles aan gedaan wordt om herhaling te voorkomen”, “gister was ook ik getuige van een surrealistische nachtmerrie die op klaarlichte dag plaatsvond” en “laten we er samen voor zorgen dat we in deze buurt veilig en vreedzaam kunnen leven” zijn in de brief te lezen.

De brief werd donderdagochtend overhandigd door meerdere buurtbewoners en betrokkenen. Henno Oldenbeuving is een van de buurtbewoners die betrokken is bij dit initiatief. Hij woont samen met zijn gezin aan het kruispunt waar het ongeluk vrijdag gebeurde. Het ongeval, hij was als een van de eersten ter plaatse, heeft enorm veel impact op hem gemaakt: “Veel plekken langs de Vleutenseweg zijn gevaarlijk, maar deze helemaal. De situatie is niet te doen, het is heel onoverzichtelijk. Voor fietsers, voor ouders en helemaal voor kinderen. Er moet nu wat gebeuren.”

Ook Nine Kooiman, een van de andere initiatiefnemers, was aanwezig bij de overhandiging. Zij stond vrijdagochtend op de Vleutenseweg toen ze het ongeluk zag gebeuren en belde direct 112. “Dit is de grootste nachtmerrie van alle ouders met kinderen die in de buurt wonen. Ook de scholen hebben medeondertekend. Er moet echt iets gebeuren nu. We willen voorkomen dat er ooit zoiets nog een keer gebeurt. Gevoelsmatig wordt er ook veel te hard gereden”, zo vertelt ze.

Gertjan te Hoonte bedankte de buurtbewoners meerdere keren voor het indienen van de petitie en de brief: “Namens alle raadsleden kan ik zeggen dat we heel erg geschrokken zijn.” Wethouder van Hooijdonk gaf aan dat er alleen maar verliezers zijn in deze zaak en liet weten dat er uitgebreid onderzoek gedaan gaat worden naar het ongeluk. De bewoners benadrukten dat ze graag snel maatregelen willen. Ze gaven daarbij ook aan dat er al langer zorgen worden geuit over de veiligheid van de weg. In 2014 werd de busbaan al bezet door tientallen kinderen om aandacht te vragen voor de situatie.

Onderzoek

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, wordt volgens de politie nog onderzocht.

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de verkeerssituatie op de Vleutenseweg, want dat gebeurt altijd na ernstige ongelukken. De uitkomsten hiervan worden later bekendgemaakt.