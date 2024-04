Eneco trekt stekker uit warmtenet in Utrechtse buurt Overvecht-Noord; wethouder ‘onaangenaam verrast’

Energiemaatschappij Eneco trekt de stekker uit de ontwikkeling van een warmtenet in de Utrechtse buurt Overvecht-Noord. Eneco is bang dat energie voor inwoners onbetaalbaar wordt. Wethouder Lot van Hooijdonk is naar eigen zeggen ‘onaangenaam verrast’ door de communicatie van Eneco over het besluit.



Alle huizen in Utrecht vanaf 2050 van het gas af, dat is de ambitie van de gemeente. In Overvecht-Noord is daarom al een aantal jaar een proef bezig, waarmee de gemeente en energiemaatschappij Eneco kijken hoe uiteindelijk alle Utrechters zonder gasgebruik kunnen.

Zo’n 8.000 woningen in Overvecht-Noord zouden in 2030 als eerste volledig van het aardgas af moeten zijn, maar er is een behoorlijke kink in de kabel gekomen. Eneco heeft woensdag namelijk besloten de stekker uit de ontwikkeling van het warmtenet in Overvecht-Noord te trekken. In een raadsbrief van november 2023 staat dat er op dat moment, behalve Eneco, geen andere warmteleveranciers concrete interesse hadden voor Overvecht-Noord.

Betaalbaarheid

Voor Eneco is de voornaamste reden om te stoppen met het project dat de betaalbaarheid van de uitbreiding van het warmtenet voor bewoners niet gegarandeerd kan worden. Dat heeft verschillende redenen.

‘De woningen liggen relatief ver uit elkaar, waardoor er veel warmtenet per woning nodig is’ – Eneco

De gemeente heeft in januari 2024 het definitieve gebied voor de ontwikkeling van het warmtenet aangewezen. Veel flats vielen daarmee buiten het project, waardoor voornamelijk laagbouw overbleef. 75 procent van het gebied bestaat volgens Eneco uit eengezinswoningen, die vrij ver uit elkaar liggen. Daardoor is er ‘veel warmtenet per woning’ nodig is.

Eneco: “De aanleg hiervan is kostbaar, terwijl de warmtevraag in deze wijk relatief laag is. Eneco is ervan overtuigd dat in deze situatie met laagbouwwoningen andere warmtetechnieken, zoals een hybride warmtepomp, betaalbaarder zijn dan een warmtenet.”

Andere technieken

Volgens Eneco moeten alleen warmtenetten worden aangelegd in wijken waar dat ‘significant goedkoper’ is dan andere technieken. “Alleen dan is het aantrekkelijk voor huurders en woningeigenaren om over te stappen op een warmtenet en kan er voldoende draagvlak ontstaan.”

‘De aanleg hiervan is kostbaar’ – Eneco

Eneco denkt dat alternatieven zoals isolatie en warmtepompen voor de energierekening van bewoners in Overvecht-Noord gunstiger uitvallen en dat daardoor te weinig bewoners bereid zullen zijn om over te stappen op het warmtenet. Voor een betaalbaar warmtenet moet minimaal 70 procent van de bewoners overstappen.

Meerdere redenen

Voor Eneco is daarnaast nog een heikel punt dat de gemeente besloten heeft te kiezen voor een publiek gemeentelijk warmtebedrijf, in plaats van een publiek-private samenwerking. Dat zou volgens Eneco leiden tot investeringsonzekerheid. Tot slot speelt nog mee dat er ontwikkelingen zijn in de landelijke politiek: in de Tweede Kamer wordt een spoedwet behandeld over de regulering van de warmtetarieven “waarvan de impact voorlopig nog onbekend is”.

‘We zijn onaangenaam verrast dat Eneco ervoor kiest dit persbericht online te zetten, in plaats van bewoners in de wijk eerst fatsoenlijk te informeren’ – Wethouder Van Hooijdonk

‘Onaangenaam verrast’

Wethouder Lot van Hooijdonk is naar eigen zeggen onaangenaam verrast door het besluit van Eneco en de communicatie hierover. “We zijn onaangenaam verrast dat Eneco ervoor kiest dit persbericht online te zetten, in plaats van bewoners in de wijk eerst fatsoenlijk te informeren. Eneco is zonder medeweten van ons naar buiten gegaan met dit nieuws, terwijl er andere afspraken waren over de timing van de communicatie”, aldus de wethouder.

‘De transparantie liet te wensen over’ – Wethouder Van Hooijdonk

“Bovendien stond er voor morgen nog een bestuurlijk overleg gepland (Eneco, Woonin, Portaal en gemeente) om tot een definitief besluit te komen. Dat ze hieraan voorbijgaan is kwalijk. Omdat ons zo de kans is ontnomen om onze bewoners in Overvecht en de gemeenteraad hier tijdig en fatsoenlijk over te informeren. Overigens concluderen wij dat er geen haalbaar en betaalbaar aanbod aan bewoners mogelijk is. Eneco wentelde te veel risico’s op de gemeente af en ook de transparantie liet te wensen over. We zullen bewoners en raad zo snel mogelijk informeren.”