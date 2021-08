Gemeente Utrecht maakt zich opnieuw hard voor meer flitspalen in de stad

De gemeente Utrecht is opnieuw in gesprek met het Openbaar Ministerie (OM) over het plaatsen van extra flitspalen in Utrecht. De flitspalen moeten daar komen waar overtredingen van de verkeersregels leiden tot gevaarlijke situaties.

Over de locaties van de nieuwe flitspalen is de gemeente nog in gesprek. De gemeente laat weten dat het om plekken gaat waar het rijgedrag van de weggebruikers kan leiden tot gevaar op de weg. Het gaat hier vooral om te hard rijden en door rood rijden. Ze baseren zich hierbij op meldingen van inwoners, ongevallen en eigen waarnemingen.

Die gegevens vult de gemeente vervolgens aan met informatie van de politie, zoals het aantal boetes en invorderingen van het rijbewijs. De plaatsing van flitspalen is een samenwerking tussen gemeente, politie en CVOM. Het CVOM is verantwoordelijk voor het plaatsen van de flitspalen.

De negen bestaande flitspalen op verschillende plekken in Utrecht hebben in de eerste vier maanden van dit jaar al 11.876 verkeersovertredingen geconstateerd. Drie van die palen zijn nog geen jaar geleden nieuw geplaatst; twee daarvan staan in Kanaleneiland en een in Overvecht.

Eerder schreef DUIC al een artikel over waarom er niet veel meer flitspalen in Utrecht staan.