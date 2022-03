Gemeenteraad stemt in met motie voor supermarkt op Utrecht Science Park

De Utrechtse gemeenteraad wil dat er werk wordt gemaakt van een full-service supermarkt op het Utrecht Science Park. De raad nam donderdag een motie aan die het college opdraagt hiermee aan de slag te gaan. Aanleiding voor de motie was een petitie die PvdA-kandidaatsraadslid Joachim Cornielje eind januari startte. De petitie werd duizend keer ondertekend en gisteren overhandigd aan de burgemeester.

Met uitzondering van de SP stemde de hele raad in met de motie. De petitie geeft volgens de partijen aan dat er onder de bewoners van het Utrecht Science Park veel draagvlak is voor de komst van een grotere supermarkt. De andere full-service supermarkten liggen allemaal op drie tot vier kilometer fietsen. De bewoners van Utrecht Science Park zijn veelal studenten, die niet beschikken over een auto.

De huidige supermarkt, een kleine Spar, voldoet niet aan de wensen van de bewoners en wordt vaak duur gevonden. De partijen achter de motie zien dat er verschillende marktpartijen zijn die interesse hebben om een full-service filiaal op Utrecht Science Park te openen, en vinden het onwenselijk als bewoners er nog langer op moeten wachten. Met de motie willen ze dan ook dat het college van burgemeester & wethouders in gesprek gaat met geïnteresseerde partijen.

Twijfel over draagvlak

Vanuit de gemeente zijn er op korte termijn nog geen plannen. In de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 staat niet dat er zeker weten plek is voor een supermarkt. Ook blijkt uit het rapport twijfel over het draagvlak voor een grotere winkel, omdat deze met de auto slecht bereikbaar zou zijn.

Aan de Archimedeslaan, vlakbij Utrecht Science Park, worden vanaf 2023 nieuwe woningen gebouwd waar eventueel een supermarkt bij moet komen. Deze zou dan ook een functie hebben voor Rijnsweerd Zuid, waar momenteel ook geen supermarkt is. Een supermarkt aan zowel de Archimeeslaan én op Utrecht Science Park zou volgens de visie teveel van het goede kunnen zijn.

