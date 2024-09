Gemeenteraad Utrecht stemt in met nieuw plan voor Natuurgebied Zuilen

Het gebied ten noorden van de Vecht in Utrecht bij Zuilen moet een waar natuurgebied worden. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met de plannen. Het gebied moet toegankelijker worden en de waarde van de natuur gaat omhoog.

Specifiek gaat het om een gebied van 40 hectare dat ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef met Fort aan de Klop in het zuiden. De grond is van de gemeente en iets meer dan de helft is verpacht aan een boer. De overige 15 hectare bestaat uit bosstroken.

Natuurgebied Zuilen bestaat nu voornamelijk uit weilanden, de gemeente wil dit veranderen door meer verschillende soorten groen toe te voegen. Hierdoor zou de waarde van de natuur vergroten en kan het gebied ook toegankelijker worden voor mensen die de natuur willen opzoeken. Er komt ook meer ruimte voor recreatie en sporten, het voetpadennetwerk wordt uitgebreid en er komen voorzieningen als fietsparkeerplaatsen en informatieborden.

Tweede plan

In 2022 werd er een eerste visie gepubliceerd, maar daarop kwamen ruim 300 reacties van omwonenden. Sommigen positief, maar ook een heleboel kritisch. Menig omwonende vond het gebied juist al hartstikke mooi en rustig, en was bang dat verandering niet ten goede zou zijn. De gemeente besloot pas op de plaats te maken en een nieuw plan te maken waarbij meer bewoners betrokken werden. Dit tweede plan is nu goedgekeurd door de gemeenteraad, en moet als startpunt dienen voor verdere uitwerking.

BIJ1, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Horizon, Partij voor de Dieren, Student en Starter en de PvdA steunen het plan. Het CDA, Denk, EenUtrecht Utrecht Solidair, UtrechtNu!, Volt en de VVD stemden tegen.