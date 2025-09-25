Hans Rijkhof (87) van Utrechtse drogisterij Woortman overleden

Hans Rijkhof is op 87-jarige leeftijd overleden. Rijkhof stond 46 jaar lang aan het roer van drogisterij Woortman aan de Neude. Hij was al enige tijd ziek en sloot in februari van dit jaar de deuren van zijn monumentale zaak in Utrecht, die sinds 1851 open was.

Hoewel Hans zijn achternaam dus Rijkhof is, stond hij, als gezicht van zijn drogisterij ook wel bekend als Hans Woortman. Zelfs zijn familie schrijft op Facebook: “Hans Woortman, op vrijdag 19 september in alle rust overleden. Na een moedig en intens gevecht heeft hij helaas de strijd verloren tegen de genadeloze ziekte die hem stap voor stap zijn kracht ontnam, maar nooit zijn waardigheid. Hij was een man van weinig woorden, maar met een groot hart en een scherpe geest.”

Gekleed in een witte jas stond hij tientallen jaren, zes dagen in de week, in de winkel. Vrolijk kletsend met de klanten, van wie er veel goede bekenden waren geworden, en zonder problemen alle producten kunnen vinden.

Twee jaar geleden moest Hans, toen 85 jaar, er nog niet aan denken om te stoppen. “We mogen niet mopperen”, zei hij toen. In een zaak vol potjes met medicijnen, thee en snoep had hij een bijzondere eigen manier om fit te blijven. “Ik gebruik geen computers, daardoor blijf ik jong.”

Pand

De winkel stond vol met oude glazen potten, flessen, kruidenblikken en houten kasten waarvan de laatjes beplakt waren met etiketten in oud-Nederlandse spelling. Ook stond er onder andere een oude eau de cologne-pomp, ouderwetse potten met drop naast de deur, blauw-gouden flesjes 4711 Eau de cologne en hing er een grote houten slang (die voor genezing staat) boven de toonbank.

Hoewel de zaak dus al een half jaar dicht is, zal het pand voor een groot deel blijven zoals Rijkhof het achter heeft gelaten. Het is namelijk een gemeentelijk monument. Een nieuwe huurder mag de losse kasten en potten weghalen of vervangen, maar de wandkasten en de toonbank moeten blijven staan.