Herinrichting Koningsweg in Utrecht weer stap dichterbij; werkzaamheden beginnen over een jaar

De herinrichting van de Koningsweg is een stap verder. De gemeente Utrecht heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de ‘monumentale oprijlaan’ vastgesteld en kan nu door naar de fase. De verwachting is dat de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2026 beginnen.

Het voorlopig ontwerp is een verdere uitwerking van de plannen die in april zijn goedgekeurd. Het ontwerp is tijdens een informatiebijeenkomst op 7 oktober toegelicht, maar de gemeente zag daarna geen aanleiding om het voorlopig ontwerp aan te passen. Het ontwerp wordt nu ook niet meer vrijgegeven voor inspraak, omdat het nauwelijks afwijkt van de eerdere plannen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste aanpassing is dat er een uitgedunde dubbele bomenlaan komt in plaats van een enkele bomenrij, om de cultuurhistorische as zo goed mogelijk te herstellen.

Daarnaast is de kostenraming geactualiseerd: de verwachte kosten voor het voorlopig ontwerp blijven binnen het beschikbare projectbudget.

Ook wordt de bocht bij de Damsluisbrug opnieuw vormgegeven. De afmetingen en het verloop zijn aangepast vanwege de ligging van kabels en leidingen, de aanwezigheid van een grote boom die behouden moet blijven en de aansluiting op het project Lunettenpark.

Damsluisbrug

De bouw van de nieuwe brug op de locatie van de Damsluisbrug wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. De oorspronkelijke brug werd in 1962 deels gesloopt, maar de gemeente wil het toen gedempte verbindingskanaal tussen de fortgrachten van Lunet I en II opnieuw openen met een nieuwe brug.

De werkzaamheden begonnen in april 2024, maar lagen tijdelijk stil vanwege het verplaatsen van gasleidingen. Begin 2025 is de bouw hervat.

Project Koningsweg

De gemeente maakte in de zomer van 2023 bekend dat de straat opnieuw wordt ingericht. De Koningsweg is nu een belangrijke fietsroute tussen het centrum van Utrecht en omliggende plaatsen als Houten en Wijk bij Duurstede, maar maar kent ook een lange geschiedenis.

In 1808 gaf koning Lodewijk Napoleon opdracht een gedeelte van de kleiweg in Utrecht die naar Wijk bij Duurstede liep te verfraaien. Er werden bomen geplant en ook werd de weg breder en bestrooid met zand. Zo ontstond een monumentale toegangsroute naar zijn landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd. Ook nu vormt de Koningsweg nog de verbinding met Maarschalkerweerd en Amelisweerd.

Omdat het riool onder de Koningsweg aan vervanging toe is, zag de gemeente een kans om de straat tegelijk opnieuw in te richten. Het doel is om de Koningsweg als fietsstraat te ontwerpen, zodat er meer ruimte komt voor de groeiende stad en fietsverkeer.

De volgende stap is het opstellen van het definitief ontwerp (DO). De uitvoering start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 en duurt ongeveer anderhalf jaar.