Jaarbeurspleingebouw in Utrecht moet eind 2027 klaar zijn

Het duurt nog wat jaren, en ervaring leert dat dit soort grote bouwprojecten kunnen uitlopen, maar het Jaarbeurspleingebouw zou eind 2027 klaar moeten zijn. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Het Jaarbeurspleingebouw kent een wat hobbelig verleden, want de gemeente Utrecht veegde al eens de toenmalige plannen van tafel. Maar ondertussen wordt er hard gewerkt om er wat van te maken. In 2020 lieten 4.000 Utrechters via een online vragenlijst al weten wat zij in het Jaarbeurspleingebouw willen zien en maakte ook de gemeente een wensenlijstje.

Uitgangspunt is dat er in het gebouw kantoren, een broedplaats voor creatieve en innovatieve startende ondernemingen, (nacht)horeca, urban sports, een culturele voorziening en een fietsenstalling voor zo’n 2.000 rijwielen komen. En de wens voor een zogenoemde skybar staat ook in de voorlopige plannen. Ook moet er nagedacht worden hoe het gebouw aansluit bij het plein. Zo zou de gemeente ook graag zien dat er bijvoorbeeld geskatet kan blijven worden op een gedeelte van het plein, zoals nu ook al gebeurt.

Begin dit jaar startte de zoektocht naar partijen die het gebouw ook daadwerkelijk willen gaan realiseren. Wethouder Eelco Eerenberg sprak van ‘een van de mooiste opgaves van het land’. Er werken nu twee consortia – samenwerkingsverbanden van bedrijven – aan het verder uitwerken van de aanbesteding. Deze twee consortia werken de komende maanden hun visie uit tot concreet plan. Daar moet volgend jaar meer duidelijk over worden, en bepaalt de gemeente wie uiteindelijk de aanbesteding wint.

Ook worden er concrete data genoemd in de brief. Begin 2025 kan er gestart worden met de bouw en eind 2027 zou het Jaarbeurspleingebouw dan toch echt klaar moeten zijn.

