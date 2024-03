Leidsche Rijn Centrum in Utrecht mag aanbod aanpassen in strijd tegen leegstand

Leidsche Rijn Centrum mag van de gemeente Utrecht het aanbod aanpassen om zo de leegstand in het winkelhart aan te pakken. Er komt meer horeca, meer food-gerelateerde winkels en op termijn is er ruimte voor een tweede supermarkt.

Het centrum van Leidsche Rijn werd in 2018 geopend. Duizenden mensen kwamen af op de feestelijke dag. Maar zo druk als toen, is het er lang niet altijd. Het winkelcentrum heeft te maken met leegstand. Niet toevallig vijf jaar na de opening van het winkelcentrum, want vaak wordt er gebruikgemaakt van huurcontracten met deze termijn.

De gemeente Utrecht zag de leegstand ook, maar noemde dit niet zorgelijk. De eigenaar van het winkelcentrum wilde wel graag aanpassingen maken in het aanbod, en ging daarover in gesprek met het college van B&W. Niet alleen de leegstand zou hiervoor aanleiding zijn, ook zou de markt en de consument veranderd zijn.

DUIC sprak eerder al met verschillende ondernemers over Leidsche Rijn Centrum.

Veranderingen

Het college van B&W is, ook na overleg met Ondernemers Vereniging Leidsche Rijn en The Wall, akkoord met verschillende veranderingen aan het winkelcentrum. Zo mag het aanbod van food-gerelateerde winkels met 375 m2 toenemen.

Ook mag er voor 320 m2 extra horeca komen, en dat met name rond het Hof van Bern. Dit plein voelde volgens eigenaar ASR nog wat ‘kil en ongezellig’ aan. Meer horeca zou ervoor zorgen dat er ‘meer rumoer en gezelligheid’ in dit deel van het winkelgebied komt.

Als derde verandering komt er extra ruimte voor 500 m2 in de branche ‘leisure’, gericht op gezonde levensstijl, bijvoorbeeld een sportschool.

Dan was er nog een vierde wens, en die gaat over een tweede supermarkt. De partijen hebben nu afgesproken dat dit mogelijk wordt als Leidsche Rijn minimaal 59.200 bewoners heeft. Dit is naar verwachting pas in 2030 het geval.