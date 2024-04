Makers bangalijst tot 1,5 jaar geschorst door Utrechtsch Studenten Corps

De makers van de bangalijst zijn door het Utrechtsch Studenten Corps geschorst tot 1,5 jaar. Een royement van de leden zou disproportioneel zijn, aldus de studentenvereniging.

Vorige maand ontstond er veel ophef door een document van 32 pagina’s met de titel Grietenpresentatie jaartje 23′. De presentatie bevat tientallen pagina’s over vrouwelijke studenten met beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er is ook een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vallen’. Er staan foto’s, adressen en telefoonnummers in.

Nadat de presentatie uitlekte en veel gedeeld werd lieten verschillende organisaties weten sancties in te stellen. De makers waren lid van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). De studentenvereniging laat nu weten dat de betrokkenen tot 1,5 jaar geschorst worden, de lengte van de schorsing verschilt per persoon.

Leren van fouten

De vereniging laat weten bewust niet te hebben gekozen voor een royement. De twee jonge leden waren niet eerder in de fout gegaan en hun oudere huisgenoten zouden ook een verantwoordelijkheid hebben gehad. Ook zouden de makers al een hoop gevolgen ervaren, zoals dreigementen, sociaal isolement en worden ze strafrechtelijk vervolgd.

“Daarnaast wil het USC een vereniging zijn, waar je de kans krijgt om te leren van je fouten: wij kiezen voor de combinatie van lange schorsing en educatie, in plaats van eliminatie.”

Ook moeten de betrokken leden excuses aanbieden aan de slachtoffers, indien gewenst. Niet enkel de eerstejaars, maar ook hun oudere huisgenoten en hun huis als collectief worden in de schorsing betrokken.

Voorkomen

Het USC werkt verder aan een programma om dit soort misstanden te voorkomen. “Wij zijn ons bewust van een huizencultuur waarin door groepsdruk, vooral op eerstejaars, soms grensoverschrijdende zaken gebeuren die niet horen bij de normen en waarden van het USC. U kunt ervan op aan dat het USC keihard gaat werken om deze problemen bij de bron aan te pakken.”

Eerder lieten de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht al weten dit jaar 4600 euro subsidie niet uit te keren. Er zijn meerdere aangiftes binnengekomen na het verschijnen van de bangalijst. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek. Eerder zijn er al twee mannen van 20 jaar aangehouden en verhoord.