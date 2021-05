NS stopt met stationspiano op Utrecht Centraal na vele vernielingen

De NS gaat na zeven jaar de stationspiano van Utrecht Centraal weghalen. De piano werd afgelopen jaren meerdere keren vernield en dat doet hem nu de das om.

De NS vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen. “De piano is een mooie toevoeging op stations die zorgt voor verbinding, maar als mensen moedwillig vernielingen blijven aanbrengen dan houdt het op”, zegt een woordvoerder van de NS.

De stationspiano werd al meerdere keren vernield. Zo werd in 2019 al eens een nieuwe piano neergezet, nadat de vorige te zwaar beschadigd was. Vorige week was het weer raak. “De piano is weer zo erg beschadigd dat de kosten oplopen tot ruim 10.000 euro”, vertelt de woordvoerder.

De NS had eerder al geprobeerd de vernielingen tegen te gaan, onder meer door een klep over de toetsen te plaatsen die ’s nachts dicht kan. Ook werd er folie met een houtlook aangebracht, maar daar zaten onlangs weer allerlei krassen op, zegt de woordvoerder. “De maat is vol, dus we houden er voorlopig mee op. Superjammer dat zo’n mooie toevoeging voor de reizigers op het station nu verdwijnt. Uiterst zonde.”