Omstreden Stichting alFitrah moet voor 1 oktober pand in Overvecht verlaten

De omstreden islamitische Stichting alFitrah moet voor 1 oktober van dit jaar het pand, dat onder meer gebruikt wordt als moskee, in de Utrechtse wijk Overvecht verlaten. Wanneer dit niet gebeurt moet er een dwangsom van 200.000 euro worden betaald. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

Stichting alFitrah is de afgelopen tijd vaker in het nieuws geweest en lag ook onder het vergrootglas van meerdere instanties. Zo riepen verschillende Utrechtse politieke partijen in november 2020 het college op handhavend op te treden tegen de stichting omdat de moskee onder meer vrouwenbesnijdenis zou goedpraten.

Even daarvoor, in juni 2020, verscheen een kritisch eindrapport van een parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen van Nederlandse religieuze instellingen. De situatie bij alFitrah werd daarbij als een van de voorbeelden gebruikt.

Investeerder

In 2017 oordeelde de rechter ook al dat het pand van alFitrah ontruimd mocht worden, dit keer vanwege een huurachterstand. En dag later werd echter bekend dat een onbekende investeerder 1,8 miljoen euro had neergelegd zodat het gebouw gekocht kon worden. Niet veel later werd het pand weer verkocht.

De huidige eigenaar wil op de grond van de moskee appartementen bouwen, maar alFitrah wilde niet vertrekken. Nu heeft de rechter dus besloten dat de stichting eruit moet en dat het pand ‘leeg en bezemschoon’ voor 1 oktober moet worden opgeleverd.