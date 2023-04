Over twee weken geldt een parkeerverbod voor de nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius

In de hele openbare ruimte van de nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius geldt vanaf 15 mei een parkeerverbod. Bewoners, ondernemers en bezoekers mogen vanaf dat moment hun auto alleen op eigen terrein neerzetten, en dat kan ook niet anders want er komen geen parkeerplaatsen in de publieke ruimte.

Cartesius en het gebied waar het parkeerverbod gaat gelden wordt grof gezegd ingeklemd door het spoor, het rangeerterrein en de Cartesiusweg. De eerste 80 huurwoningen van de nieuwe stadswijk werden 14 april opgeleverd. “In 2019 besloot de gemeenteraad dat er vanaf de oplevering van de eerste woningen in de nieuwe wijk Cartesius en omliggende wijken betaald parkeren komt”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

De wijk wordt weliswaar aangewezen als betaald parkeren gebied, maar omdat er geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte komen is dit slechts formeel. Er komen bijvoorbeeld ook geen parkeerautomaten en ook worden er geen parkeervergunningen uitgegeven. Wel gaat er vanaf 15 mei een parkeerverbod gelden in de openbare ruimte van Cartesius en dit verbod wordt vanaf 1 juli gehandhaafd.

Garages

“Het parkeerverbod geldt alleen op de openbare weg. Bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied kunnen parkeren op eigen terrein en in de openbare parkeergarages, die later worden gebouwd”, aldus de gemeente.

De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit zes fases met in totaal 2.852 woningen. Fase 1 bestaat uit twee woongebouwen: ‘Solo’ dat in april werd opgeleverd en ‘Track’ dat later dit jaar in gebruik moet worden genomen. In de eerste fase zijn er 322 woningen ontwikkeld, waarvan 92 procent in het middenhuursegment.