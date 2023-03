Eerste bewoners van nieuwe Utrechtse wijk Cartesius nemen binnenkort intrek in nieuwe woningen

De eerste woningen in de nieuwe stadswijk Cartesius worden, na anderhalf jaar bouwen, over twee weken opgeleverd. Vanaf vrijdag 14 april vindt de oplevering van project Solo plaats, dat bestaat uit de eerste tachtig huurwoningen van de nieuwe wijk. De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit zes fases met in totaal 2852 woningen.

Fase 1 bestaat uit twee woongebouwen: ‘Solo’ dat als eerste opgeleverd wordt en ‘Track’ dat later dit jaar in gebruik moet worden genomen. In de eerste fase zijn er 322 woningen ontwikkeld, waarvan 92 procent in het middenhuursegment. Alle tachtig woningen in Solo zijn inmiddels verhuurd.

Diverse woningen

Op de begane grond zijn zeven middenhuur- en atelierwoningen en er is ruimte voor daghoreca en culturele bedrijvigheid. Op de andere verdiepingen zijn tien ‘friendswoningen’ en 63 middenhuurwoningen gerealiseerd. Alle appartementen hebben ingerichte keukens en badkamers, een eigen buitenruimte en zijn gebouwd rondom een binnenplaats met ruimte voor groen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een ruime onderdoorgang geeft toegang tot deze binnenplaats en onderliggende fietsenstalling.

De friendswoningen zijn tussen de 96 en 110 vierkante meter en kunnen gehuurd worden door twee mensen die samen gebruikmaken van de woon- en werkkamer, keuken en overige gemeenschappelijke voorzieningen, maar elk een eigen slaap- en badkamer hebben. Volgens Cartesius was aan het aantal inschrijvingen te zien dat er veel vraag was naar dit type woning.



Craamkamer

De komende jaren wordt verder gebouwd aan fase 2 tot en met 6, het omliggende terrein en de parken. Er komen twee parken, een basisschool, sporthal, een supermarkt, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor groen en voor wandelaars en fietsers.



Om het gebied binnen fase 1 zo aangenaam mogelijk te maken voor de eerste bewoners, wordt volgens de ontwikkelaars veel zorg besteed aan de tijdelijke inrichting. Naast alle noodzakelijke voorzieningen zoals afvalcontainers en een parkeerterrein, wordt het terrein voorzien van groen en zullen bomen uit de Craamkamer een plek krijgen. Deze bomen zijn elders in het gebied verwijderd vanwege de bouwactiviteiten en worden ‘opgeslagen’ totdat het park definitief wordt ingericht.