Parkeergarage Berlijnplein voorlopig nog gesloten: ‘Er is sprake van een urgent veiligheidsrisico’

Het grootste deel van de parkeergarage Berlijnplein in Utrecht blijft voorlopig gesloten. Er is in het gebouw namelijk condensvorming en wateroverlast. Na een onderzoek is geconcludeerd dat er sprake is van een ‘urgent veiligheidsrisico’.

Op 8 april van dit jaar werd de parkeergarage, die eind 2020 in gebruik werd genomen, alweer gesloten. Uit een rapportage van aannemer BAM bleek namelijk dat er sprake is van overmatige condensvorming en wateroverlast. De condensvorming doet zich ook voor in de verdeelkasten en bij de hoofdverdeler. De verdeelkasten zijn hier niet op berekend.

Na overleg met deskundigen van de gemeente Utrecht is geconcludeerd dat er een ‘urgent veiligheidsrisico’ is en is besloten de parkeergarage uit voorzorg te sluiten.

Onderzoek

Momenteel onderzoekt het onafhankelijke adviesbureau Witteveen+Bos de elektra in de verdeelkasten in de parkeergarage. Het is nog niet bekend hoelang dit onderzoek gaat duren. “Daarom is ook nog niet aan te geven wanneer de problemen verholpen zijn en de garage Berlijnplein weer volledig open kan”, aldus de gemeente Utrecht.

Het adviesbureau zal een rapport opstellen met alle gebreken die opgelost moeten worden en de hiermee samenhangende kosten. “Parallel checkt de gemeente op juridisch vlak hoe het realisatietraject is verlopen.”

Deels open

Volgende week wordt gekeken of het veilig is om een deel van de garage te openen. Het zou dan gaan om de begane grond en de twee verdiepingen daaronder. De gemeente verwacht daar eind deze maand meer duidelijkheid over te hebben.

De parkeergarage aan het Berlijnplein is sinds de opening weinig gebruikt. Er stonden gemiddeld drie abonnementhouders en twee kortparkeerders, terwijl er plek is voor 620 auto’s. De gemeente zegt dat dit deels komt door de coronamaatregelen.

P+R

De garage heeft ook een zogenoemde P+R-functie voor bezoekers van de stad. “Als de sluiting onverhoopt langer gaat duren dan enkele weken, kan de tijdelijke P+R Leidsche Rijn Centrum weer in gebruik genomen worden”, aldus de gemeente Utrecht.