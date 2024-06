Referendum over invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht komt er niet

Er komt geen referendum over de invoering van betaald parkeren in heel Utrecht. Het verzoek wordt afgewezen omdat het gaat om de invoering van een belasting – de parkeerbelasting. Daarover kan geen referendum worden gehouden.

De komende twaalf jaar wordt in fases in alle wijken van Utrecht betaald parkeren ingevoerd. Doel daarvan is het voorkomen van parkeeroverlast, ruimte scheppen op de weg en het aanmoedigen van mensen om te kiezen voor lopen, fietsen en openbaar vervoer.

De plannen voor betaald parkeren kunnen rekenen op steun, maar er is ook veel kritiek. Tegenstanders van het invoeren van betaald parkeren begonnen een petitie die op steun kon rekenen van ruim 8.700 mensen. In de petitie wordt opgeroepen om een referendum te houden over de Wijziging van de Verorderning Parkeerbelasting, het raadsbesluit waarmee de invoering van betaald parkeren is geregeld.

Referendumverzoek

Mensen die het niet eens zijn met een raadsbesluit kunnen een referendumverzoek indienen. Als zo’n referendum er komt, kunnen inwoners van Utrecht stemmen over een besluit van de gemeenteraad. De raad kan vervolgens besluiten de uitslag van het referendum te volgen, maar mag die ook naast zich neerleggen.

Een referendum komt er echter niet zomaar, want een verzoek moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Het referendumverzoek moet bijvoorbeeld genoeg ondersteuningsverklaringen hebben, maar daarnaast is ook niet elk raadsbesluit geschikt voor een referendum. Dat is ook de reden dat er geen referendum komt over de stadsbrede invoering van betaald parkeren.

Uitzondering

De gemeente kreeg het verzoek binnen om een referendum te houden over de invoering van betaald parkeren in de hele stad. Het referendum zou dus gaan over een gemeentelijke belasting, namelijk parkeerbelasting. In de referendumregels van de gemeente Utrecht staat dat als een van de uitzonderingen genoemd.

Er kan geen referendum worden gehouden “over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening, de hoogte van gemeentelijke tarieven of belastingen, en het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke tarieven of belastingen”. Daarom is het verzoek om een referendum te houden over het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht afgewezen.