Scouting en evenementen in Utrecht voorlopig niet uitgezonderd; vuurkorven en kampvuren straks niet meer toegestaan

Ook de scouting en evenementen moeten zich gaan houden aan het nieuwe houtstookverbod in Utrecht. Verschillende politieke partijen vroegen wethouder Eva Oosters of de scouting uitgezonderd kan worden van het verbod om buitenshuis een vuurtje te maken, maar de wethouder voelt daar voorlopig weinig voor.

GroenLinks en Partij voor de Dieren kwamen met het voorstel om kampvuren en vuurkorven waarin hout wordt verbrand te verbieden in Utrecht. Redenen daarvoor zijn dat het stoken negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en dat de rook ongezond is. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft het eerder deze maand voorstel aangenomen, maar er zijn ook tegenstanders.

Scouting Nederland heeft donderdag laten weten bezorgd te zijn over het aangenomen houtstookverbod. “Scouting Nederland is geschrokken van het nieuws dat de gemeente Utrecht vanaf 2025 het stoken van hout in de open lucht wil verbieden, vanwege de mogelijke negatieve invloed van fijnstof op de gezondheid van omwonenden. Scouting Nederland, een organisatie die verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, pleit voor een uitzondering voor Scoutingverenigingen.”

Politiek

Verschillende politieke partijen zetten zo hun vraagtekens bij de uitvoering en handhaving van het houtstookverbod en erkennen de zorgen van Scouting Nederland. D66, CDA, VVD, UtrechtNu!, Utrecht Solidair, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter vroegen wethouder Eva Oosters donderdag in het vragenuur of de scouting uitgezonderd kan worden van de nieuwe regel.

“Het stoken van een vuurtje gaat bij scouting niet alleen over gezelligheid. Het gaat ook over veilig leren omgaan met vuur en bijvoorbeeld je eigen maaltijd te bereiden op dit vuur”, stellen de partijen. Ze vinden dan ook dat de scouting en de lessen in verantwoord omgaan met vuur een maatschappelijk toegevoegde waarde hebben.

‘Uitzondering ligt niet voor de hand’

“De zorgen en vragen van de scoutingverenigingen zijn bij ons bekend”, zei wethouder Eva Oosters, die verder aangaf dat het voorstel pas net is aangenomen. “Het initiatiefvoorstel is mede onderbouwd met het belang van bescherming van bewoners, ook jonge bewoners. Het ligt dus niet voor de hand dat we al snel met een uitzondering op dit nieuwe voorstel […] zullen komen.”

De gemeente liet eerder ook al weten dat evenementen zich moeten houden aan de nieuwe regels. Dat zou bijvoorbeeld ook het einde betekenen voor de huidige opzet van het evenement het Vuur van Sint Maarten, waarbij houten sculpturen worden verbrand.

Het college gaat wel in de APV opnemen dat er eventueel een ontheffing verleend kan worden, maar de mogelijkheden voor uitzonderingen worden nog verder onderzocht. Wethouder Oosters wilde dan ook nog geen uitspraken doen hoe dat eruit zou kunnen zien. “Ik wil echt nog even uitzoeken wat voor uitzonderingen we dan zouden moeten maken”, aldus Oosters.