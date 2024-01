Spreeuwenoverlast was geen reden tot kap; maar bomen moeten er toch aan geloven

De bomen in Tuinwijk die niet gekapt mochten worden omdat er veel vogels inzaten gaan nu toch tegen de vlakte. Niet vanwege de vogeloverlast, maar omdat er te weinig ruimte is voor het groen en de bomen bij basisschool de Fakkel in slechte staat zijn.

In maart 2022 wilde de school de bomen tegen de vlakte hebben vanwege ‘extreme vogeloverlast’. De spreeuwen zouden zorgen voor een centimeters dikke laag uitwerpselen op het schoolplein. Het onderwerp werd in de media en de gemeenteraad opgepakt. De gemeente liet al gauw weten dat de bomen niet gekapt mochten worden vanwege deze reden.

Later in 2022 werd een nieuwe kapvergunning aangevraagd. Het ging toen niet om acht bomen vanwege vogeloverlast, maar om de kap van 19 bomen met andere redenen dan de spreeuwen. In mei van 2023 kwam daar weer een nieuwe vergunningsaanvraag overheen, het ging toen nog om 18 bomen. Deze kapvergunning is uiteindelijk goedgekeurd.

Er werd nog bezwaar ingediend tegen de kap van de 18 bomen, maar daar ging de gemeente niet in mee. De kap van de bomen is ondertussen begonnen. Volgens de gemeente is het kappen toegestaan, er zijn andere redenen aangevoerd dan de spreeuwenoverlast die er eerder was en deze nieuwe motieven zouden houtsnijden.

Zo zijn de bomen in matige tot slechte staat en zou er te weinig ruimte zijn rondom de bomen. Wel benadrukt ook de gemeente dat de bomen jaarlijks een toevluchtsoord zijn voor spreeuwen. Er worden 18 bomen teruggeplant, deels op dezelfde locatie en deels in Leidsche Rijn.