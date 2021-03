Stand van zaken CAB-gebouw na brand: Pand blijft behouden maar meerdere ondernemers keren niet terug

De schade aan het CAB-gebouw is door de brand die er begin dit jaar woedde groot, maar vooral aan de niet-monumentale delen van het pand. De meeste ondernemers kunnen gebruik blijven maken van het pand, maar dat geldt niet voor onder andere het Filmcafé, Oproer en Sportbox.

In de avond van 11 januari brak brand uit in het CAB-gebouw aan CAB-Rondom. Specialistische brandweereenheden moesten eraan te pas komen om het vuur te blussen. Na een paar uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Schade

Vanwege de brand en het blussen is er zware rook-, roet- en bluswatervervuiling ontstaan in de bedrijfshal. Om de hal te reinigen moeten alle tussenwanden en het systeemplafond worden gesloopt. “Dit zijn allemaal recente toevoegingen aan het gebouw, deze wanden en (systeem)plafonds hebben geen monumentale status”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Naast de bedrijfshal bestaat het CAB-gebouw ook uit kantoren en dB’s. Ongeveer twintig ondernemers maken gebruik van het pand. De meeste daarvan hebben een kantoor in het kantoorgedeelte. “De kantoren en dB’s zijn niet zo zwaar getroffen door de brand, waardoor deze ruimtes in gebruik kunnen blijven.”

Heringericht

Alle ondernemers die gebruikmaken van het pand hebben een gebruikersovereenkomst of huurovereenkomst die eind dit jaar afloopt. Begin volgend jaar wordt het gebied namelijk opnieuw ingericht en ook het CAB-gebouw zal daardoor ingrijpend worden gerenoveerd. Zo komt er onder andere een opbouw op het monumentale pand.

NS, eigenaar van het pand, is daarom niet van plan het beschadigde deel van het gebouw te repareren. Volgens de gemeente zouden er ‘ingrijpende, kostbare en tijdrovende’ werkzaamheden moeten plaatsvinden en dat zou ongeveer zes maanden duren.

Hulp

Dit betekent dat Oproer, het Filmcafé en Sportbox begin maart te horen hebben gekregen dat zij geen gebruik meer kunnen maken van het CAB-gebouw. De gemeente heeft de getroffen ondernemers hulp aangeboden. Zo heeft Sportbox een vergunning gekregen voor drie beachvolleybalvelden op het grasveld naast het CAB-gebouw, zodat zij deze zomer buiten sporten mogelijk kunnen maken.

Het Filmcafé heeft verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd over een locatie buiten de Cartesiusdriehoek. Oproer wil de komende maanden een tijdelijk terras aanleggen bij het CAB-gebouw. “De gesprekken over de vergunning hiervoor zijn in volle gang.”

dB’s

De muzikale broedplaats dB’s is minder aangetast door de brand. Zij kunnen dan ook gebruik blijven maken van het CAB-gebouw totdat de vergunning afloopt. Wel is ook dB’s in overleg met de gemeente over een evenementenvergunning voor een terras met optredens deze zomer. Tot slot zijn verschillende partijen, waaronder de gemeente en NS, bezig om te kijken waar dB’s in de toekomst moet komen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.