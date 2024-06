Universiteit Utrecht verbreekt banden met Israël niet: ‘Wij vinden het belangrijk kritische Israëlische wetenschappers niet te isoleren’

Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht (UU), heeft via een open brief laten weten niet van plan te zijn de banden met Israëlische universiteiten te breken. Deze brief schreef hij samen met veertien andere vertegenwoordigers van Nederlandse universiteiten en is een reactie op de verschillende protesten die afgelopen periode plaatsvonden.

In Utrecht eisten onder meer studenten, medewerkers van de UU en andere sympathisanten vanwege het conflict in Gaza meerdere keren dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens een protest op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in het centrum van de stad en tijdens een bezetting van het universiteitsgebouw. “Cut Ties with Israeli Colonisers & Free Palestine”, was te lezen op een spandoek tijdens een van deze betogingen.

Ook op andere Nederlandse universiteiten werd deze eis gesteld. In een open brief laten vijftien vertegenwoordigers van verschillende universiteiten nu weten Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren. Deze brief hebben zij vervolgens verzonden naar dagblad Trouw.

Academische ethos

“Als de in het academische ethos verankerde waarden, met de mogelijkheid tot een open en academisch debat als minimale vereiste, samenwerking met Israëlische en Palestijnse universiteiten niet in de weg staan, zien wij geen reden om die banden te heroverwegen of te verbreken”, is te lezen in de brief, die dus onder meer door Kummeling is verzonden.

Lees hier de hele brief.