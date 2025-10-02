Utrecht start in 2026 met sloopsubsidie voor oude dieselauto’s

Utrechters kunnen vanaf 1 januari 2026 een subsidie aanvragen om hun oude dieselpersonenauto’s te slopen. Met deze maatregel bereidt de gemeente zich voor op de uitbreiding van de milieuzone tot aan de gemeentegrenzen in 2027, met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren.

De subsidie geldt voor dieselauto’s met emissieklasse 0 t/m 4; hoe hoger de klasse, hoe schoner de auto. Om deze voertuigen van de weg te krijgen, stelt de gemeente een sloopregeling beschikbaar met een budget van 1 miljoen euro.

De regeling is in de eerste zes maanden beschikbaar voor “inwoners die (financieel) het hardst getroffen worden”, aldus het college. Dit zijn onder meer U-pashouders, studenten, huishoudens met een laag inkomen (tot 150 procent van het sociaal minimum, inclusief zzp’ers) en houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

Vanaf 1 juli 2026 kan iedere Utrechter met een dieselpersonenauto tot en met emissieklasse 4 gebruikmaken van de regeling. De regeling wordt dan gepubliceerd in het Gemeenteblad en toegelicht op Utrecht.nl, waar inwoners ook hun subsidieaanvraag kunnen indienen.

Subsidiebedragen verschillen per situatie

De subsidiebedragen variëren van 500 tot 3.000 euro, afhankelijk van de auto en de situatie van de aanvrager. U-pashouders ontvangen bijvoorbeeld 2.000 euro extra subsidie, net als bij de regeling in 2021.

Voor dieselauto’s met emissieklasse 4 geldt een verdubbeling van het subsidiebedrag tegenover auto’s in de overige emissieklassen: 1.000 euro in plaats van 500 euro. “Een belangrijke overweging voor deze differentiatie is het verschil in marktwaarde: hoe ouder de auto, hoe minder deze zou opbrengen als mensen voor verkoop kiezen in plaats van sloop”, aldus het college.

De gemeente wil voorkomen dat auto’s worden doorverkocht aan handelaren buiten de milieuzone of in het buitenland. Daarom sluit het subsidiebedrag zo veel mogelijk aan bij de waarde die de auto zou opleveren bij verkoop.

Duurzame sloop bij erkende bedrijven

De sloop moet plaatsvinden bij erkende ARN-demontagebedrijven, zodat de auto’s duurzaam worden verwerkt en onderdelen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Zo verdwijnen volgens de gemeente de meest vervuilende auto’s uit het verkeer en wordt de luchtkwaliteit verbeterd. In de gemeente Utrecht zijn drie ARN-demontagebedrijven gevestigd. Binnen een straal van 25 kilometer rond de stad zijn dat er elf.

Gezondere lucht in Utrecht

De gemeente werkt stapsgewijs aan een betere luchtkwaliteit. Sinds 1 januari 2025 mogen personen- en bestelauto’s op diesel met emissieklasse 4 de Utrechtse milieuzone al niet meer in. Daarmee is het milieubeleid aangescherpt, waardoor dieselauto’s nog schoner moeten zijn om het centrum in te mogen.

Bestel- en vrachtauto’s die vanaf 2025 zijn aangeschaft, mogen de zone alleen in als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Voor bestel- en vrachtauto’s die eerder dan 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling.

