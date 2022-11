Utrecht zakt naar nummer 14 op ranglijst gezondste steden van Nederland

De stad Utrecht is op de 14de plek geëindigd van de ranglijst van de meest gezonde steden van Nederland. Deze ranglijst maakte adviesorganisatie Arcadis op basis van onderzoek. Twee jaar geleden werd dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Toen stond Utrecht nog op plek 12.

Net zoals de vorige keer kwam Groningen als gezondste stad van Nederland uit de test, gevolgd door Emmen (2) en Apeldoorn (3). De hekkensluiters zijn Amsterdam (18), Zaandam (19) en Rotterdam (20).

Utrecht is tussen 2020, toen de vorige index bekend werd gemaakt, en dit jaar dus twee plekken gezakt. De steden Arnhem (van 14 naar 11) en Eindhoven (van 13 naar 12) hebben de Domstad ingehaald.

Twintig gemeenten

Het is de tweede keer dat Arcadis de Gezonde Stad Index heeft gemaakt. Hierin brengt de organisatie van twintig gemeenten in kaart hoe gezond het stadsleven daar is. Hoe is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de stad? En wat voor groenbeleid heeft de gemeente? Dit zijn enkele vragen die meespelen.

Utrecht doet het volgens het onderzoek redelijk op de gebieden van een ‘gezonde gebouwde omgeving’ en een ‘gezonde mobiliteit’. Maar op de punten van ‘gezonde buitenruimte’ en ‘gezond milieu’ blijft Utrecht achter. Dit komt overeen met de resultaten van twee jaar geleden.

De hele ranglijst is hier te vinden.

