Utrechtse politiek maakt zich zorgen over toekomst muziekpodium dB’s

Verschillende Utrechtse politieke partijen maken zich zorgen over de toekomst van dB’s. Het muziekpodium is nu nog te vinden in het CAB-gebouw in de Cartesiusdriehoek, maar op deze plek komt een nieuwe stadswijk waardoor het voortbestaan van dB’s onzeker wordt.

De Utrechtse Cartesiusdriehoek, nu nog een bedrijventerrein, wordt de komende jaren herontwikkeld tot een groene stadswijk met veel verschillende voorzieningen. Op het monumentale pand waar onder andere dB’s is gevestigd komt een torengebouw.

Twee weken geleden werden de plannen voor fase 2-6 van het bouwproject gepresenteerd. Biercafé Oproer kan bijna zeker blijven in het CAB-gebouw. Oproer past volgens de initiatiefnemers goed binnen de doelstellingen van het plan. De toekomst van dB’s in het monumentale pand is echter onzeker en dat baart GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, PvdA, Student 7 Starter en het CDA zorgen.

Springplank

“Voor de Utrechtse muzieksector is dB’s, als springplank voor Utrechts talent en verrassende bands, onmisbaar. Als het nog niet zou bestaan, zou het uitgevonden moeten worden”, zegt Pepijn Zwanenberg, raadslid voor GroenLinks.

De partijen willen van het college weten of de gemeente zich tot het uiterste in zal zetten om te zorgen dat dB’s kan blijven bestaan in de Cartesiusdriehoek. Ook willen ze dat er meer duidelijkheid komt over eventuele huisvesting elders.

Zwanenberg. “We horen dat er met de beste bedoelingen gesprekken gevoerd worden om dB’s een plekje te geven in de nieuwe wijk. Maar ook dat de uitkomst nog erg onzeker is. Wat ons betreft moet er snel een concreet en haalbaar plan komen.”