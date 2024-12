Veel ‘vertrouwde’ standplaatshouders in Utrecht mogen blijven, enkele nieuwkomers erbij

De nieuwe vergunningen voor Utrechtse standplaatshouders, verkopers die niet op een vaste markt staan, zijn verleend. Eerder ontstond er veel gedoe rondom de vergunningen omdat ondernemers mogelijk niet meer op dezelfde plek mochten terugkeren. Nu is bekend dat zowat alle ‘vertrouwde’ ondernemers een nieuwe vergunning hebben gekregen.

Standplaatshouders in Utrecht – zoals de lokale bloemenstal, viskraam en ijskiosk – hebben een vergunning voor de plek waar ze staan om hun waren te verkopen. Eerder kregen de ondernemers steeds een nieuwe vergunning voor enkele jaren, maar dat is veranderd. Daardoor was het voor ondernemers lange tijd onbekend of zij zomaar zouden kunnen blijven op hun ‘vertrouwde’ plek.

Veel van die ondernemers hebben nu toch een nieuwe vergunning gekregen, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een brief aan de raad. Van de 50 huidige standplaatshouders die nu een aanvraag hebben gedaan, hebben er 45 een nieuwe vergunning gekregen. Dat betekent dat zij ook na oktober van het nieuwe jaar nog op dezelfde standplaats in de stad mogen staan.

Oude en nieuwe ondernemers

Ook komen er een aantal ‘enthousiaste’ ondernemers bij, schrijft het college in een brief aan de raad: “We zien enkele nieuwe enthousiaste ondernemers instromen die vanaf 1 oktober 2025 op één van de standplaatsen in de stad komen staan. Ook komen er ondernemers terug op plekken die al langere tijd niet bezet zijn, zoals de Mariaplaats en de Maliebaan.”

Bij het verlenen van een nieuwe vergunning werd onder andere gekeken of ondernemers groene energiecontracten hadden afgesloten, of er werd samengewerkt met andere ondernemers en of er wel eens werd gedoneerd aan mensen die het minder breed hebben. Eerder werd al bekend dat de gemeente met dat beleid zou komen.

Niet elke ondernemer die op dit moment een vergunning heeft, heeft een nieuwe vergunning voor na oktober 2025 gekregen. Het college erkent in de brief dat dat ‘teleurstellend’ kan zijn. Toch is er nog hoop voor die ondernemers: er komt namelijk nog een tweede aanvraagronde aan.

Europese regelgeving

Al langere tijd was er het nodige te doen rondom de toekomst van standplaatshouders. Vanwege Europese regelgeving mogen de vergunningen niet meer zomaar verlengd worden, gaf de gemeente aan. Dat zou betekenen dat de standplaatshouders in Utrecht niet zeker zouden zijn of ze op hun plekje mochten blijven of dat er andere ondernemers kwamen. De gang van zaken zorgde voor veel onrust onder standplaatshouders.