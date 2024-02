Versmalde Utrechtse Marnixlaan (nog) niet het gewenste effect: files en hulpdiensten langer onderweg

De versmalling van de Marnixlaan functioneert nog niet naar behoren. Dat gaf wethouder Linda Voortman, die Van Hooijdonk verving, toe toen ze donderdag in de gemeenteraad reageerde op vragen van verschillende Utrechtse fracties hierover. DENK, CDA, Utrecht Solidair en UtrechtNu! vroegen onder meer wat het college van B&W vindt van de gevolgen van de versmalling op dit deel van de Westelijke Stadsboulevard.

De werkzaamheden aan de Marnixlaan waren klaar in mei. Het idee van de versmalling van de weg, en dus minder rijbanen, op dit deel van de Westelijke Stadsboulevard was dat automobilisten minder vaak voor deze route zouden kiezen. De herinrichting van de stadsboulevard is onderdeel van de plannen van de gemeente om bestuurders in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden en meer ruimte te maken voor voetgangers, fietsers en groen.

In de praktijk blijkt nu dat dit op de Marnixlaan nog niet het geval is. Er staan vaak files en nood- en hulpdiensten doen er nu langer over om op hun bestemming te komen, dat erkent ook wethouder Voortman.

Opstoppingen

“We zien dat de situatie nog niet altijd functioneert zoals bedacht”, zegt de wethouder. “Een deel van de automobilisten past hun gedrag niet aan, zoals we hadden verwacht. Zo ontstaan er op sommige momenten opstoppingen bij de Amsterdamsestraatweg.”

Ze zegt dat de situatie in de gaten wordt gehouden en dat de gemeente kijkt of het verkeer met dynamisch verkeersmanagement beter kan worden verdeeld. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de stoplichten in de omgeving op elkaar worden afgestemd.

Zwaailichten op het fietspad

De wethouder erkent dat doordat er minder asfalt ligt, inhalen lastiger is voor hulpdiensten. Dat heeft op zijn beurt invloed op de aanrijtijden. Voor het ontwerp van de versmalde Marnixlaan is van tevoren wel overlegd met hulpdiensten, zegt Voortman.

“Op basis van de inbreng van nood- en hulpdiensten zijn de fietspaden op de Marnixlaan zo ingericht dat ze kunnen worden gebruikt als het druk is”, luidt de uitleg. “En de hulpdiensten toch hun bestemming kunnen bereiken.”

Maar in de praktijk werkt dat niet zo. “Hoewel dat zo bedacht is, snappen we wel dat medewerkers van nood- en hulpdiensten graag nog gemakkelijker snel op hun bestemming komen of dat ze het fietspad niet ideaal vinden om met zwaailichten overheen te rijden. We hebben dus wel met de diensten afgestemd dat het acceptabel is, maar we snappen wel dat dat wennen is.”

Frustratie bij hulpdiensten

Een agent zei eerder deze week anoniem tegen RTV Utrecht zich zorgen te maken, wat ook geldt voor zijn collega’s van de brandweer en ambulance. “Wij kunnen er met spoed niet door en dat levert enorm veel frustratie op.” Ook de brandweer zegt tegen de regionale omroep de Marnixlaan te vermijden als het druk is. “De wettelijke tijden halen we, maar het zorgt wel voor tijden die langer zijn dan voor de aanpassingen.”

De wethouder zegt dat de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten ‘absoluut een belangrijk onderdeel is bij de herinrichtingen’. Ze geeft toe dat minder ruimte voor autoverkeer invloed heeft om de aanrijtijd, maar zegt ook dat de aanrijtijden in heel Utrecht voldoen aan de normen.

Ze benadrukt dat de gemeente in gesprek is met de hulpdiensten over de Marnixlaan. Ook zegt ze dat een herinrichting ‘niet meteen leidt tot de beoogde veranderingen’. “We verwachten wel dat dat gebeurt. Het kost wel tijd.”