Vier Utrechters vervolgd voor verspreiden bangalijst

Vier leden van het Utrechtse studentencorps worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor het verspreiden van een bangalijst. De lijst met onder andere namen en foto’s van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele, beledigende opmerkingen, ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De vier jonge mannen worden verdacht van het verspreiden van het document. Uit het onderzoek van het OM kwamen zes verdachten naar voren, die allemaal lid zijn van studentenvereniging USC. Bij twee van de verdachten is vastgesteld dat zij de lijst niet hebben verspreid. De zaken tegen hen zijn daarom stopgezet. De vier andere mannen worden wel verdacht van het verspreiden van de bangalijst, omdat zij de lijst volgens het OM hebben gedeeld met andere studenten. Hiervoor moeten zij zich binnenkort bij de rechter verantwoorden. De bangalijst is volgens het OM ook buiten de kring van verdachten verspreid en openbaar geworden op internet en in app-groepen, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Het onderzoek heeft niet uitgewezen wie de lijst uiteindelijk openbaar heeft gemaakt. Vrouwonvriendelijke teksten Een bangalijst is een lijst die gedeeld wordt onder bijvoorbeeld studenten waarop andere studenten gerangschikt worden, met daarbij een beschrijving. In de lijst waarvoor de mannen worden vervolgd, stonden niet alleen beledigende teksten, maar ook huisadressen, foto’s en telefoonnummers stonden in de presentatie. Er was een apart hoofdstuk waarbij vrouwen werden genoemd die weer juist niet ‘in de smaak vallen’. Ouders van de studentes die op de lijst stonden, deden aangifte in 2024. In een gezamenlijke verklaring viel te lezen dat de psychologische en sociale gevolgen voor hun dochters enorm was, en dat zij de verantwoordelijken aansprakelijk wilden stellen. “Zonder échte maatregelen zal dit niet veranderen en zullen vrouwelijke studentes voortdurend het slachtoffer worden van deze weerzinwekkende cultuur.”

Niet de eerste keer

Het Utrechts Studenten Corps nam ‘uitdrukkelijk afstand van deze weerzinwekkende actie’. “Vanzelfsprekend is de grootste prioriteit het goed opvangen van de slachtoffers, waarover nauw contact met het bestuur van UVSV is”, schreef het USC. De leden werden als gevolg van hun actie 1,5 jaar geschorst door het USC. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zetten destijds ook tijdelijk de subsidie aan het USC stop. Inmiddels is die subsidie wel weer verleend.

Het is niet de eerste keer dat online lijsten opduiken waarop vrouwelijke studenten te kijk worden gezet. In de afgelopen jaren verschenen onder meer van de Groninger studentenvereniging Vindicat zogenoemde ‘bangalijsten’. Ook op deze lijsten stonden studentes met naam, foto, telefoonnummer en grove opmerkingen over de vrouwen.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen besloten onder meer naar aanleiding daarvan Vindicat tijdelijk geen geld meer te geven en niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden

Tweede bangalijst

Naast dit onderzoek is er onderzoek gedaan naar een tweede bangalijst, die na de Utrechtse bangalijst verscheen. Hiervoor is een 26-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van doxing, bedreiging en dwang. (Dit betreft een aparte strafzaak en deze zal op een later moment bij de rechter worden aangebracht. Deze verdachte heeft geen link met de Utrechtse studentenwereld.)