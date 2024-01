‘Voetballer Mohamed Ihattaren uit Utrecht onder meer aangeklaagd voor mishandeling’

De Utrechtse voetballer Mohamed Ihattaren (21) wordt door het Openbaar Ministerie (OM) onder meer vervolgd voor mishandeling, schrijft NU.nl. Persbureau ANP zou dat melden “op basis van ingewijden”. Ook wil het OM Ihattaren vervolgen voor een poging tot het uitlokken van bedreiging.

Het OM kan volgens NU.nl “alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren”.

De eerste aanklacht zou gaan om een mishandeling die plaatsvond in februari vorig jaar. Toen doorzocht de politie ook het huis van de voetballer in Vleuten. Ihattaren zou toen in Amsterdam zijn opgepakt na een conflict in de relationele sfeer. De politie wilde destijds alleen bevestigen dat een 21-jarige man uit Utrecht was aangehouden en dat zijn huis in Vleuten is doorzocht.

De tweede aanklacht gaat om een poging tot uitlokking van bedreiging in oktober 2022. Een maand later arresteerde de politie in Utrecht Ihattaren, meldde de Telegraaf. Volgens de krant werd hij verdacht van ernstige bedreiging.

Porsche in brand

Twee jaar geleden werd Ihattarens Porsche Panamera in Kanaleneiland in brand gestoken. De Telegraaf schreef toen dat Ihattaren te maken zou hebben met bedreigingen uit het criminele milieu.

Ihattaren speelde onder meer bij PSV en Ajax. Dit seizoen speelt hij bij de Tsjechische club Slavia Praag.