Wederom uitstel voor dB’s; muzikale broedplaats kun nu tot lente 2024 in CAB-gebouw blijven

Vorige maand schreven wij nog dat dB’s tot 1 december op de huidige plek kan blijven en nu is dat alweer verlengd tot 30 april 2024. Hiervoor ontstaat volgens de gemeente ruimte om tot een ‘duurzame’ oplossing te komen voor een nieuwe plek voor het podium.



De verhuizing van dB’s gaat niet zonder slag of stoot. Omdat het CAB-gebouw, de plek waar de muzikale broedplaats nu te vinden is, opnieuw wordt ingericht moet er een ander onderkomen gevonden worden. Die zoektocht naar de nieuwe locatie gaat echter moeizaam.

Alle ogen zijn gericht op het pand aan de Vlampijpstraat 63, maar de geplande nieuwbouw op die plek verloopt niet echt soepel. Al eerder werd bekend dat dB’s ook naar een alternatieve plek is gaan zoeken.

Huidige plek

Afgelopen juni luidde eigenaar Paul de Brabander de noodklok. Toen zag het er nog uit dat dB’s op 1 november moest vertrekken terwijl de nieuwe locatie nog niet gereed was. Dat zou betekenen dat De Brabander de zaak noodgedwongen tijdelijk moest sluiten. “Een maand is wel te overzien, maar dat wordt nu opgerekt naar vier, vijf en mogelijk zes maanden. […] Zo’n lange periode kunnen we niet gesloten blijven”, zei hij deze zomer.

Vorige maand werd bekend dat dB’s in ieder geval tot 1 december in het CAB-gebouw kan blijven en nu laat de gemeente weten dat is verlengd tot 30 april 2024. “Daarmee ontstaat ruimte voor partijen om te komen tot een duurzame oplossing voor dB’s. We zijn alle partijen daarvoor zeer erkentelijk.”