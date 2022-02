Deze 21 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Op het stembiljet voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar 21 partijen te vinden. Partijen die mee willen doen aan de verkiezingen, moesten op 1 februari hun kandidatenlijst inleveren. 21 partijen hebben dat dus gedaan.

De twaalf partijen die nu in de gemeenteraad zitten, doen allemaal mee. De andere negen partijen zijn nieuw of teruggekeerd in Utrecht. Verschillende partijen hadden al eerder bekendgemaakt mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. BIJ1 en Volt kondigden hun deelname in augustus aan en Forum voor Democratie kwam in december met dat nieuws.

In januari werd bekend dat een aantal SP-leden die door de partij geroyeerd waren onder de naam Socialisten Utrecht meedoen aan de verkiezingen. Floris Boudens werd eerder verkozen tot lijsttrekker van de SP, maar is na zijn royement lijsttrekker geworden van Socialisten Utrecht.

Andere nieuwe partijen op de lijst zijn Belang van Nederland (BVNL) en de Piratenpartij, die overigens wel al eerder meedeed aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Ook zijn er twee blanco lijsten aangemeld. Die hebben straks op het stembiljet geen naam maar alleen een nummer. Het gaat om een lijst van Marcello van der Wal, die ook al eerder meedeed aan de verkiezingen, en een lijst van Erwin Lensink. Hij heeft zich naar eigen zeggen ‘uit protest’ kandidaat gesteld.

Alle 21 partijen

ChristenUnie

Forum voor Democratie

BIJI

Partij voor de Vrijheid

Partij van de Arbeid

VVD

GroenLinks

Socialisten Utrecht

Partij voor de Dieren

DENK

Volt

CDA

Blanco (Lensink, G.W.)

Student & Starter

EenUtrecht

Stadsbelang Utrecht

Belang van Nederland

D66

Blanco (van de Wal, R.M.W.A.H.C.)

SP

Piratenpartij

