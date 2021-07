Extra camera’s in Utrechtse Geuzenwijk wakkeren politieke discussie over privacy aan

Het besluit van burgemeester Sharon Dijksma om twee extra camera’s te plaatsen in de Utrechtse Geuzenwijk roept bij sommige politieke partijen vragen op. Er is namelijk in het coalitieakkoord een limiet afgesproken en dat wordt nu overschreden.

De burgemeester heeft maandag besloten per direct twee extra camera’s te plaatsen in de Geuzenwijk. Aanleiding hiervoor is de explosie die zaterdagavond plaatsvond, waarbij onder meer woningen en auto’s beschadigd raakten. Dit gebeurde nog geen week nadat de camera’s die eerder in de wijk stonden waren weggehaald.

De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben echter in 2018 afgesproken dat er een maximum geldt voor het aantal camera’s dat ingezet wordt voor toezicht. “Het huidige maximumaantal camera’s blijft ongewijzigd en we hebben aandacht voor het beschermen van privacy”, is te lezen in het coalitieakkoord.

Gesprek

Peter van Corler, raadslid voor GroenLinks, zegt te snappen dat er nu een spoedeisende situatie is, maar het stoort hem tegelijkertijd dat er niet volgens de afspraken wordt gewerkt. “We hebben eerder een maximumaantal afgesproken omdat we het gebruik binnen de perken willen houden. Ik ben dan ook niet blij dat er nu twee camera’s ingezet worden, terwijl deze nergens in Utrecht worden weggehaald. Het kan ook zijn dat we nu niet uitkomen met dat aantal, maar daar wil ik dan eerst het gesprek over aangaan.”

Maarten Koning van D66 zegt het ook logisch te vinden dat de burgemeester maatregelen neemt. “De buurt is enorm angstig en de klap was levensgevaarlijk. Maar camera’s tasten privacy aan en creëren een schijnveiligheid. Hier één erbij, elders één weghalen. Welke twee haalt ze weg?”, vraagt de politicus zich af. Daarnaast geeft Koning aan dat er donderdag een debat is over de kwestie.

Goed nieuws

Tess Meerding van de VVD juicht het besluit van Dijksma toe. “Er komen twee extra camera’s in de Geuzenwijk naar aanleiding van de grote explosie van afgelopen zaterdag. Het enige juiste besluit en enorm goed nieuws voor de bewoners dit!”

PvdA’er Bülent Isik zegt blij te zijn met de snelle aanpak van de burgemeester, maar geeft daarnaast aan dat er meer duurzame maatregelen nodig zijn. “Daarom gaan we zo snel mogelijk vragen stellen in de gemeenteraad.”

Bezoek

Dijksma bezocht zondagochtend de Geuzenwijk en sprak toen met enkele omwonenden. Ze gaven in het gesprek met de burgemeester aan dat er iets moet gebeuren en dat ze het vermoeden hadden dat de onrust weer oplaaide nadat de camera’s waren weggehaald.

De burgemeester zei zondag dat de bewoners een glashelder signaal hebben afgegeven. “En dat neem ik mee. We moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ik ga mijn best doen om te kijken of hier weer camera’s geplaatst kunnen worden.”