Jaswinder Singh lijsttrekker SP: ‘Van een stad voor de elite naar een stad voor de gewone Utrechter’

Het bestuur van de Utrechtse SP draagt Jaswinder Singh (46) voor als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onder zijn aanvoering wil de partij terugkeren in de Utrechtse gemeenteraad, waar de SP sinds 2022 – na een intern conflict – niet meer vertegenwoordigd is.

Singh is sinds 2021 voorzitter van de Utrechtse SP-afdeling. Hij woont in Zuilen en werkt als wijkadviseur bij een woningcorporatie in Nijmegen.

Geen interne verkiezingsstrijd

Binnen de SP heeft geen interne verkiezing plaatsgevonden. Het bestuur volgt namelijk het advies van de kandidatencommissie en draagt Singh voor als lijsttrekker. Op de vraag of het niet vreemd is dat hij als voorzitter van het bestuur zichzelf voordraagt, reageert Singh dat het bestuur uit meerdere leden bestaat. Bovendien moeten de SP-leden nog instemmen met zijn kandidatuur.

Speerpunten

Singh wil Utrecht veranderen ‘van een stad voor de elite naar een stad voor de gewone Utrechter’. Hij benoemt drie belangrijke actiepunten: wonen zonder winst, het bestrijden van armoede en een veilige stad.

De SP wil fors investeren in sociale woningbouw, en armoedebestrijding. Ook wil de partij de veiligheid rondom station Utrecht Centraal verbeteren. De Merwedelijn hoeft er van de SP niet te komen. De partij vindt dat het geld voor deze dure tram- of metroverbinding via Nieuwegein naar Rijnenburg beter besteed kan worden aan andere zaken.

Steeds meer lijsttrekkers bekend

Steeds meer partijen maken bekend wie hen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen aanvoeren. Bij D66 is Venita Dada-Anthonij aangewezen als lijsttrekker, bij de VVD is dat Tess Meerding, en bij Student & Starter Lars van Rooij. GroenLinks en PvdA doen mee met een gezamenlijke lijst; voor het lijsttrekkerschap van deze combinatie zijn op dit moment nog drie kandidaten in de race.

De SP is niet de enige partij zonder raadszetel die zich opnieuw wil melden in de gemeenteraad. Onlangs werd bekend dat ook Forum voor Democratie meedoet aan de verkiezingen. De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft aan DUIC laten weten in Utrecht niet deel te nemen.