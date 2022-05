Student & Starter draagt voormalig raadslid Eva Oosters (25) voor als wethouder in Utrecht

Student & Starter heeft donderdag bekendgemaakt Eva Oosters (25) voor te dragen als wethouder in Utrecht. Oosters was eerder gemeenteraadslid in de periode 2018 tot 2021.

De afgelopen maanden is door GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie onderhandeld over een coalitieakkoord en woensdag werd bekend dat dat akkoord rond is. Ook wordt steeds meer duidelijk over wie er worden voorgedragen voor het wethouderschap in Utrecht.

Student & Starter maakt nu dus bekend dat de partij Eva Oosters voordraagt. Fractievoorzitter Esma Kendir is naar eigen zeggen trots op Oosters. “Eva heeft zich in de raad bewezen als kundig politica met veel passie voor Utrecht. Ik ben ervan overtuigd dat Eva veel nieuwe energie gaat brengen in het college! De stad zal veel van haar gaan zien.”

Oosters zegt niet te kunnen wachten om aan de slag te gaan. “Utrecht staat voor grote opgaven. We willen vaart maken met het aanpakken van de klimaatcrisis, het oplossen van het woningtekort en het werken aan meer kansengelijkheid. Ik vind het een grote eer om daar als wethouder mijn bijdrage aan te leveren, zeker in zo’n mooie stad als Utrecht.”

Kandidaat-wethouders

De PvdA bracht woensdag naar buiten dat de partij Dennis de Vries voordraagt voor het wethouderschap. Eerder werd al duidelijk dat Klaas Verschuure, Anke Klein en Kees Diepeveen in ieder geval niet doorgaan. Lot van Hooijdonk en Linda Voortman hebben bekendgemaakt wel op te gaan voor een nieuwe termijn.