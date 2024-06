Iconisch hoekpand van 4500 vierkante meter op Vredenburg in Utrecht opnieuw in de verhuur

Het pand op de hoek van het Vredenburg en de Sint Jacobsstraat staat te huur. Het voor Utrecht iconische pand van 4500 vierkante meter groot staat sinds het vertrek van sportwinkel Decathlon vorige zomer grotendeels leeg, maar daar kan dus verandering in komen.

Het enorme pand wordt sinds deze week op Funda aangeboden. De nieuwe huurder kan beschikken over een vloeroppervlakte van 4.535 vierkante meter, een ‘hoog opleveringsniveau’ en een ‘duurzaam gerenoveerd’ pand. Het gebouw heeft een kelder, begane grond en twee verdiepingen. Het pand wordt te huur aangeboden voor twee keer vijf jaar. De huurprijs is niet bekend.

Het bekende hoekpand kent inmiddels een rijke geschiedenis. In 1939 opende kledingwinkel C&A er de deuren. De winkel zat tientallen jaren in het gebouw, dat in de jaren 60 een metamorfose kreeg. In 2016 werd de traverse naar de Bijenkorf afgebroken.

Toen C&A in 2017 uit het pand vertrok, onderging het gebouw opnieuw een transformatie. Sindsdien lijkt de gevel weer veel meer op het ontwerp uit de jaren 30. In oktober 2019 trok sportwinkel Decathlon in het pand, maar dat was van korte duur. Decathlon sloot vorige zomer weer de deuren. Op een korte periode in de wintermaanden na, staat het gebouw sindsdien leeg. Het is afwachten hoelang dat nog duurt.