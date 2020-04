Bouw eerste deel Wisselspoor met 122 woningen gestart

De bouw van het eerste deelgebied van de nieuwe wijk Wisselspoor is gestart. Er moeten in totaal ruim duizend woningen komen en ruimte voor commerciële hotspots.

De bouwwerkzaamheden van deelgebied 1 zijn inmiddels gestart. Het eerste gedeelte heeft in totaal 122 woningen, 1.950 m2 commerciële bedrijfsruimte en horeca rond de Bovenbouwwerkplaats, en ook een aantal ‘zelfontwerpkavels’. De werkplaats zal een bestemming krijgen als een parkeergarage voor bewoners. Een flink deel van de Wagenmakerij uit 1892 heeft een creatieve herbestemming gekregen.

Wisselspoor is een voormalig bedrijventerrein van NS in de Spoorzone aan de 2e Daalsedijk. Het wordt getransformeerd tot een stadswijk met behoud van industrieel erfgoed zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen.

Het is er autoluw en er komen parkjes, hofjes en pleintjes. Bij oplevering van de woningen staan in de parkeergarage 5 elektrische deelauto’s en 5 elektrische deelfietsen van We Drive Solar voor de nieuwe bewoners. In de deelgebieden 2 tot en met 4, worden naast enkele commerciële hotspots, nog eens rond de 1.050 woningen gerealiseerd.