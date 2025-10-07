Bouw van 349 woningen op Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht gestart

Na jaren van plannen, vertraging en sloopwerkzaamheden is deze week de bouw gestart op het Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht. Er komen in totaal 349 huurwoningen en een park.

In 2017 werden de eerste plannen voor het Thomas à Kempisplantsoen gemaakt. De gemeenteraad besloot destijds dat de Westelijke Stadsboulevard om het gebied heen zou lopen. De Thomas à Kempisweg zou hierdoor niet meer toegankelijk zijn voor auto’s, waardoor dit deel kon worden ingericht als park.

In de jaren daarna werden de plannen verder uitgewerkt. Zo werd onder meer besloten om de 178 sociale huurwoningen in het gebied te slopen om plaats te maken voor zo’n 350 nieuwe huurwoningen.

Vertraging

In maart 2023 liepen de plannen vertraging op omdat er opnieuw onderzoek gedaan moest worden naar de uitstoot van de naastgelegen Douwe Egberts-fabriek. In december van dat jaar werd geconcludeerd dat de geuruitstoot ‘aanvaardbaar’ was.

In 2024 begon de sloop en in maart van dit jaar ging het laatste deel, met daarop de iconische muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk, tegen de vlakte. Dit werk werd in 2015 onthuld, het jaar dat de Tour de France in Utrecht van start ging, en beide Nederlandse tourwinnaars waren daar toentertijd bij aanwezig.

Bouw

Deze week lieten de woningcorporaties Woonin en Portaal, en bouwbedrijf Dura Vermeer weten dat de bouw van de nieuwe woningen is gestart. Er komen twee gebouwen, met een mix aan verschillende woningen in de sociale en middenhuursector. In het blok van Woonin komen ook ruimtes voor maatschappelijke ondernemers.

“Op een plek waar al jaren kansen lagen, gaan we nu bouwen aan een toekomst met heel veel betaalbare woningen voor Utrechters”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “De wachtlijsten zijn enorm lang en daarom is de bouw van sociale en middenhuurwoningen cruciaal om onze stad toegankelijk te houden voor iedereen. En met verschillende woonconcepten, maatschappelijke functies en een groene omgeving ontstaat hier straks een buurt waar mensen zich thuis kunnen voelen.”