Rijk legt 22,1 miljoen euro neer voor bijna 4.000 woningen in Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard in Utrecht

Utrecht ontvangt voor drie projecten 22,1 miljoen euro van het Rijk zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat in totaal om zo’n 3.800 woningen in het Beurskwartier, bij de Zuilense Vecht en de Galgenwaard.

Het geld komt uit de ‘Woningbouwimpuls’, een potje van het Rijk voor de bouw van betaalbare woningen. Gemeenten kunnen voor projecten een bijdrage vragen als er aantoonbaar te weinig geld voor is. Wel moet het om projecten gaan waar meer dan 200 woningen komen en waarvan minimaal de helft uit betaalbare huizen bestaat. Ook moet er een aantoonbaar financieel tekort zijn.

Er komt 13,5 miljoen euro voor woningbouw in het Beurskwartier, 1,8 miljoen euro voor Zuilense Vecht en 6,8 miljoen euro voor Galgenwaard beschikbaar.

Beurskwartier

In het Beurskwartier zijn minimaal 2.500 woningen gepland, waarvan ongeveer 975 sociale woningen, 250 middenhuur, 375 betaalbare koop en verder woningen in de vrije sector. In het gebied komen naast woningen ook plekken om te werken, onderwijs, horeca en twee parken.

Zuilense Vecht

De gemeentes Utrecht en Stichtse Vecht werken samen om het gebied gelegen tussen de twee gemeentes te ontwikkelen. Op het Utrechtse deel wordt het sportpark vernieuwd en verduurzaamd en worden er 300 woningen gebouwd, waarvan 105 sociale huurwoningen, 39 middenhuur, 69 betaalbare koop en 87 vrijesectorwoningen

Galgenwaard

In dit project werkt de gemeente, samen met onder meer de eigenaar stadion, aan de vernieuwing en herontwikkeling van Galgenwaard en de directe omgeving. Hier moeten 990 woningen, waarvan 339 sociale huur, 250 middenhuur en 401 vrijesectorwoningen

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben ontzettend blij dat alle projecten waar we nu een subsidie voor aanvragen deze enorme impuls krijgen. In onze Utrechtse aanpak nemen we al langer maatregelen om de woningbouw op peil te houden en daar hoort ook een stevige lobby richting het Rijk bij. Dat dit, na de 19 miljoen euro startbouwimpuls in november, heeft geresulteerd in ruim 22 miljoen euro voor Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard is fantastisch nieuws voor deze projecten, de stad als geheel en in het bijzonder alle woningzoekenden.”

Aanvraag

De gemeente diende de aanvraag voor de projecten in februari in en nu is dus bekend dat het geld is toegewezen. De gemeente vroeg eerder met succes om een bijdrage voor de Merwedekanaalzone en Overvecht. Een eerdere aanvraag voor het Beurskwartier werd afgewezen. De gemeente deed nu dus opnieuw een – aangepaste – aanvraag voor het Beurskwartier, die wel is toegewezen.