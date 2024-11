Gemeente Utrecht koopt voor nog eens 12 miljoen euro grond in de Merwedekanaalzone

De gemeente Utrecht heeft voor nog eens 12 miljoen euro aan grond gekocht in de Merwedekanaalzone. Vorig jaar werden al enkele locaties voor 9,2 miljoen aangekocht. De gemeente doet dit om meer invloed te hebben op de herontwikkeling van het gebied.

De Merwedekanaalzone is een groot gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht waar op dit moment, en nog de komende jaren, heel veel gebouwd gaat worden. De zone is opgedeeld in verschillende deelgebieden, zoals de nieuwe stadswijk Merwede. Ook De Nieuwe Defensie en Wilhelminawerf zijn onderdeel van een deelgebied.

Er is ook nog deelgebied 6. Dit is het gebied van de Beneluxlaan tot de A12 en van de Zeehaenkade tot aan Europalaan-Zuid. Hier zijn de volledige (woningbouw)plannen nog niet rond en in dit gebied wil de gemeente meer invloed kunnen uitoefenen.

Invloed

De gemeente kan niet altijd direct invloed uitoefenen op herontwikkelingen, maar er zijn wel middelen voor. De gemeente besloot dat als de eigenaren van percelen in deelgebied 6 van hun grond af willen, ze dat eerst verplicht moeten aanbieden aan de gemeente. Daarmee hebben ze dus eerste recht van koop en hebben andere potentiële kopers het nakijken. Dit wordt geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Ook de gemeenteraad stemde in met deze maatregel.

Hierdoor wordt het voor de gemeente makkelijker om grond aan te kopen. Hierdoor is nu ook Winthontlaan 171 voor 12 miljoen euro aangekocht. “En dat is belangrijk, want door de grond tegen een marktconforme prijs aan te kopen, vergroten we de kans dat er betaalbare woningen komen. En door een perceel te kopen kunnen we ook meer sturen op de inrichting daarvan. Denk aan het aanleggen van infrastructuur, sociale voorziening en het realiseren van groen”, licht de gemeente toe. Het gaat om een perceel ter grootte van 8.766 m2.

Het gebouw dat op het perceel staat wordt nu nog verhuurd aan de Rabobank. De bank blijft tot en met 2029 gebruik maken van het gebouw. Na die periode wil de gemeente starten met de herontwikkeling van de locatie.

9,2 miljoen euro

Vorig jaar kocht de gemeente de locaties Eendrachtlaan 280 en Zeehaenkade 48 en 50 in hetzelfde gebied. Het ging daarbij om 13.000 vierkante meter grond waar 9.250.000 euro voor is betaald.

Toekomst deelgebied 6

Uiteindelijk moeten er grote ontwikkelingen gaan plaatsvinden in deelgebied 6. De gemeente is nu bezig met het uitwerken van de plannen, hoe veel woningen er bijvoorbeeld kunnen komen en wat voor type woningen. Bij zulke grote gebieden moet ook nagedacht worden over de openbare ruimte, groen en voorzieningen. Alles bij elkaar moet het ook betaalbaar zijn, dat is een grote rekensom.

Er worden overigens wel al woningen in het gebied gebouwd, dit jaar moeten er nog 215 huurappartementen opgeleverd worden aan de Eendrachtlaan.