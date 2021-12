Gloednieuwe parkeergarage op Berlijnplein in Utrecht nog steeds te onveilig om te openen

Gloed-je-nieuw was ‘ie, de parkeergarage op het Berlijnplein. De bouw van de garage werd eind vorig jaar nog bezegeld met het plaatsen van een drie meter hoog beeld van een snip, maar er hebben nog niet veel mensen hun auto kunnen parkeren. De garage is al maanden dicht vanwege een ‘urgent veiligheidsrisico’. Maar volgens de gemeente Utrecht is de oplossing nu toch nabij.

Eerst maar even een kleine terugblik, want hoe zat het ook alweer? De nieuwe parkeergarage voor 620 auto’s werd ontworpen door het lokale architectenbureau ZECC en is begin dit jaar in gebruik genomen. De parkeergarage en P+R bestaan uit acht parkeerlagen en er zijn 29 laadpalen voor elektrische auto’s. Op de bovenste etage liggen 378 zonnepanelen die stroom leveren aan de laadpalen. “Het gebouw heeft niet de uitstraling gekregen van een parkeergarage, abstract en anoniem, maar is ontworpen met een duidelijke en aansprekende identiteit”, aldus ZECC, dat het gebouw ook wel een ‘parkeerkathedraal’ noemde.

Het feestje op het Berlijnplein was maar van korte duur, want op 8 april werd de parkeergarage alweer gesloten. Binnen bleek namelijk sprake te zijn van overmatige condensvorming en wateroverlast. De condensvorming deed zich voor bij de hoofdverdeler en in de verdeelkasten, die daar niet op berekend zijn.

Volgens deskundigen was er sprake van een ‘urgent veiligheidsrisico’ en daarom besloot de gemeente de parkeergarage uit voorzorg te sluiten. Tot die tijd was de garage overigens ook weinig gebruikt: er stonden gemiddeld drie abonnementshouders en twee kortparkeerders terwijl er plek is voor 620 auto’s. Volgens de gemeente had die onderbezetting deels te maken met de coronamaatregelen.

Installatie

Toen de garage in april dicht moest, was er nog de hoop dat het een paar weken later veilig was om een deel van de garage (de begane grond en verdieping -1 en -2) alsnog te openen. Maar de garage zit tot op de dag van vandaag potdicht. Volgens de gemeente bleek dan ook uit het onderzoek dat de hele garage dicht moest blijven.

“De installatie van het gebouw is afgestemd op het gehele gebouw. De mogelijkheid om de installatie deels uit te zetten, en dus uitsluitend de eerdergenoemde verdiepingen in gebruik te nemen, is onderzocht en daar is tegen geadviseerd door de installatieverantwoordelijke van de gemeente en in afstemming met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Onderzoek

Het onafhankelijke adviesbureau Witteveen+Bos heeft sinds de sluiting onderzoek gedaan naar de elektra in de verdeelkasten van de garage. Dat onderzoek is inmiddels afgerond, maar nog niet openbaar. Volgens de gemeente blijkt echter uit het onderzoek ‘dat het gebouw meer condens- en vochtvorming vertoont dan vooraf viel in te schatten bij een parkeergebouw met deze kenmerken’.

Omdat juist die condens- en vochtvorming zorgen voor de onveilige situatie in de elektra-installatie wordt er op advies van Witteman+Bos aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit moet dan blijken wat precies de oorzaak van het probleem is en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. “Ook wordt door de gemeente een ontwerpopdracht opgesteld om samen met de architect, constructeur en de aannemer te komen tot bouwkundige aanpassingen en verbeteringen om de problematiek te verhelpen”, laat de woordvoerder van de gemeente weten.

Begin 2022

De gemeente is dus bezig om de nodige aanpassingen en herstel aan de installaties uit te voeren, zodat de parkeergarage toch snel kan heropenen. De opdrachten voor die herstelwerkzaamheden zijn inmiddels verleend en de materialen besteld, maar daarbij heeft de gemeente te maken met levertijden. Toch hoopt de gemeente de parkeergarage begin 2022 te heropenen. “Eventuele bouwkundige aanpassingen volgen na het onderzoek en zullen dus op een later moment worden aangepakt.”