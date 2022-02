Heropening parkeergarage Berlijnplein in Utrecht loopt opnieuw weken vertraging op

De heropening van de parkeergarage aan het Berlijnplein laat opnieuw weken langer op zich wachten. De garage moest in april 2021 kort na de opening weer dicht, omdat sprake was van een ‘urgent veiligheidsrisico’ door overmatige condensvorming en wateroverlast. De gemeente hoopte dat de garage begin dit jaar in gebruik kon worden genomen, maar er is nu dus opnieuw vertraging.

De parkeergarage werd in december 2020 geopend, maar moest in april 2021 alweer dicht vanwege de condensvorming en wateroverlast. De condensvorming deed zich voor bij de hoofdverdeler en in de verdeelkasten, die daar niet op berekend waren. Er was toen nog hoop dat een deel van de garage een paar weken later weer open zou kunnen, maar dat was niet het geval. Uit onderzoek bleek destijds dat de hele garage dicht moest blijven en dat duurt dus tot op de dag van vandaag.

Uit onderzoek blijkt dat het ‘open karakter’ van het gebouw zorgt voor te hoge luchtvochtigheid en lekkages. De gemeente en het installatiebedrijf hebben sinds de sluiting van de parkeergarage de installaties in het gebouw aangepast en geschikt gemaakt voor gebruik.

Brandmeldinstallatie

Afgelopen december en januari is de brandmeldinstallatie hersteld, maar tijdens de inspectie door Veiligheidsregio Utrecht bleek er een storing in die installatie te zitten. Die moet verholpen worden, waarna opnieuw een inspectie door een onafhankelijke, externe inspecteur moet plaatsvinden. Dat zorgt nu voor de nieuwe vertraging.

“Bovenstaande stappen nemen ten minste vijf weken in beslag: minimaal drie weken voor het verhelpen van de storing van de brandmeldinstallatie, minimaal één week voor het testen van de installatie en minimaal één week voor de inspectie. Het is mogelijk dat er meer dan vijf weken nodig zijn, de (landelijke) beschikbaarheid van inspecteurs is laag door corona”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Evaluatie

De gemeente hoopt de parkeergarage alsnog zo snel mogelijk te openen. “Als het parkeergebouw geopend is, volgt een evaluatie wat goed is gegaan en wat beter had gekund. Deze evaluatie laten we doen door een extern bureau die we vragen om goed te kijken naar het proces, de rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en besluit- en de samenwerkingsprocessen.”

Die evaluatie wordt vervolgens meegenomen in het plan dat gemaakt moet worden voor bouwkundige aanpassingen om de luchtvochtigheid in het gebouw omlaag te brengen en lekkages tegen te gaan.

