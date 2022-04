Parkeergarage aan Berlijnplein in Utrecht na bijna een jaar sluiting weer open

De parkeergarage aan het Berlijnplein is weer open. De garage moest in april 2021 kort na de opening weer dicht, vanwege een ‘urgent veiligheidsrisico’ door overmatige condensvorming en wateroverlast. Die problemen zijn nu verholpen.

De parkeergarage werd in december 2020 geopend, maar moest in april 2021 alweer dicht vanwege de condensvorming en wateroverlast. Er was toen nog hoop dat een deel van de garage een paar weken later weer open zou kunnen, maar dat was niet het geval. Uit onderzoek bleek destijds dat de hele garage dicht moest blijven. Die sluiting duurde dus bijna een jaar.

Het ‘open karakter’ van het parkeergebouw bleek te zorgen voor een te hoge luchtvochtigheid en voor lekkages. De condensvorming deed zich voor bij de hoofdverdeler en in de verdeelkasten, die daar niet op berekend waren. De gemeente Utrecht en het installatiebedrijf hebben de installaties de afgelopen periode aangepast en geschikt gemaakt voor gebruik.

Weer in gebruik

De werkzaamheden werden eind maart afgerond en de installaties zijn vervolgens gekeurd door onafhankelijke keuringsinstanties. De installaties werden goedgekeurd en dat betekent dat het parkeergebouw – na verschillende vertragingen – weer in gebruik genomen mocht worden.

De gemeente gaat de komende tijd wel nog verder onderzoeken welke aanpassingen er nog mogelijk zijn om wateroverlast bij slecht weer te voorkomen. Ook wordt er nog gekeken naar de verlichting in de garage. Er is namelijk kritiek op het feit dat de verlichting altijd aan staat. Het college van B&W gaf eerder aan dat dat noodzakelijk is vanwege de camerasystemen die gekoppeld zijn aan de verlichting, maar wil nu toch onderzoeken of de verlichting in de garage gedimd kan worden.

