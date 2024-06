Vanaf 2025 knip voor autoverkeer op de Catharijnesingel in Utrecht Foto: Robert Oosterbroek

Automobilisten kunnen vanaf 2025 niet meer over de Catharijnesingel in Utrecht van noord naar zuid – en andersom – rijden. Er komt een knip voor autoverkeer onder Hoog Catharijne. De gemeente schrijft: “De Catharijnesingel wordt daarom niet meer een route, maar een bestemming. We sluiten de singel af voor doorgaand auto- en motorverkeer.”