Vanaf mei 2024 betaald parkeren in Transwijk in Utrecht: ‘Het opgehaalde geld investeren we in de stad’

Om onder meer parkeeroverlast tegen te gaan van bewoners van de Merwedekanaalzone wordt vanaf mei volgend jaar betaald parkeren ingevoerd in Transwijk in Utrecht. Automobilisten moeten vanaf die datum slechts een deel van de doordeweekse dagen betalen om hun auto in de publieke ruimte te parkeren.

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de Merwedekanaalzone. Destijds werd ook besloten dat er in de buurten die aan deze nieuwe wijk grenzen betaald parkeren moet worden ingevoerd. “De gemeenteraad nam dit besluit om parkeeroverlast in deze buurten te voorkomen en te zorgen dat de stad bereikbaar blijft”, schrijft de gemeente.

Vanaf 1 mei 2024 moeten automobilisten van maandag tot en met vrijdag, tussen 06.00 en 11.00 uur 5 euro per uur betalen voor parkeren in Transwijk. De grenzen van het gebied zijn de Admiraal Helfrichlaan, Beneluxlaan, Europalaan en Overste den Oudenlaan. Het deel van Transwijk tussen de Weg der Verenigde Naties en de Admiraal Helfrichlaan is al betaald parkeren en valt onder parkeergebied Nieuw Welgelegen West. Op onderstaande afbeelding is te zien om welk gebied het gaat.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bewoners van dit gebied kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor de eerste auto kost dit net geen 40 euro per kwartaal en voor een eventuele tweede auto komt daar nog 99 euro per kwartaal bij. Een vergunning voor bedrijfsvoertuigen is duurder. Daarnaast zijn er ook vergunningen voor bijvoorbeeld mantelzorgers.

Ruimte

Naast het tegengaan van parkeeroverlast is er nog een reden voor de maatregel. De gemeente wil namelijk ook meer ruimte voor groen, ontspanning, spelen en duurzame manieren van vervoer in de stad. Op straat staan momenteel auto’s geparkeerd en die nemen veel ruimte in.

“Daarom wil de gemeente dat autobezitters in de toekomst in de hele stad betalen voor het op straat parkeren van hun auto. Het opgehaalde geld investeren we in de stad, bijvoorbeeld aan meer fietsenstallingen.”