Verdwenen horeca: Diner 66 op het Jaarbeursplein

Ook in Utrecht schieten de trendy burgertenten de laatste tijd als paddestoelen uit de grond, al dan niet gecombineerd met bier of wijn. Hoewel McDonald’s zich al in 1977 aan de Lange Viestraat vestigde, moet de eerste ‘ambachtelijke’ hamburgerzaak Diner 66 aan het Jaarbeursplein zijn geweest. Deze gelegenheid was genoemd en gestileerd naar U.S. Route 66, de beroemde lange autoweg. Diner 66 heeft net geen 20 jaar bestaan.

In 1995 begonnen de jonge mode-ondernemer Peter Schuitema en zijn broer Rob en (schoon)zus Marion Schuitema een Amerikaans eetcafé op het Jaarbeursplein, tussen het busstation en het Beatrixtheater. De buitenkant lieten ze bekleden met roestvrijstalen golfplaten, als referentie aan de echte ‘American diners’ die vaak begonnen waren in treinwagons of trucks. Het gestroomlijnde uiterlijk van de Amerikaanse diners, te vinden langs snelwegen en bij busstations, stond symbool voor hygiëne en efficiency. Ook de inrichting van Diner 66 was helemaal in die stijl, met veel chroom en glanzende oppervlaktes. Er waren zitjes met banken van rood kunstleer en formica tafels met afgeronde hoeken. De bar was opgetrokken uit glazen bouwstenen en daaraan stonden chromen barkrukken. De zaak was gedecoreerd met neonreclames, talloze Amerikaanse nummerborden en een originele jukebox.

Diner 66 stond aan de voet van de hoge reclamezuil op het Jaarbeursplein. Deze speelse betonnen toren was in 1970 ontworpen door Dick Elffers. Hoewel de zuil geen reclame maakte voor Diner 66, fungeerde die wel als markering en paste goed in het Amerikaanse highway-plaatje dat we uit films kennen. Op het busstation ernaast kon elk moment een zilveren Greyhound-bus binnenrijden, zo leek het. Diner 66 had binnen 50 zitplaatsen en buiten een terras met 100 stoelen. Net als de voorbeelden in de VS was de zaak dagelijks geopend van acht tot middernacht.

Tekst loopt door onder de foto’s

Veteranen

Volgens eigen zeggen serveerde Diner 66 Amerikaanse specialiteiten. ‘Voor ieder wat wils, van lekkere steaks, heerlijke hamburgers, tosti’s voor tussendoor, lekkere belegde broodjes, ja… zelfs een Amerikaanse wrapper mag op ons menu niet ontbreken.’ De eigengemaakte hamburger was uiteraard het paradepaardje en die werd aangeprezen als de beste burger van Utrecht of zelfs van Nederland. Of deze claims terecht waren, is moeilijk meer na te gaan.

De kok van Diner 66 was Casper Galesloot, afkomstig van het horeca-imperium Poppes (discotheek Cartouch in Utrecht, Escape en De Kroon in Amsterdam). Al snel na de start kon hij de zaak overnemen en werd dus eigenaar van Diner 66. Galesloot had zelf zijn militaire dienstplicht in Libanon vervuld. Hij wist Diner 66 tot een trefpunt van veteranen te maken, waar zij niet alleen informeel afspraken maar waar ook Blue Helmets-avonden werden gehouden voor gewezen VN-militairen. Later noemde Galesloot Diner 66 het oudste veteranencafé van het land, wat zou beteken dat dit een recent verschijnsel is.

Toen er in 2012 op DUIC een bespreking verscheen van Diner 66, was er al sprake van vergane glorie. ‘Leuke ‘boots’ [sic] om in te zitten. De leren bekleding plakt helaas wel een beetje en het doet ook wat ouderwets aan. Zo hangt er bijvoorbeeld nog een werkende muntjestelefoon en zitten er authentieke scheuren in de leren bekleding. De muziek is aanstekelijk. Van Elvis tot Roy Orbison.’ De scribent vond de bediening ongeïnteresseerd en de kwaliteit van de clubsandwich matig. En het publiek? ‘Een ouder stel voor een kopje koffie, de stamgast met een biertje en een verdwaald gezin voor een warme chocomelk.’ In de reacties op DUIC schreven trouwe klanten dat zij het personeel juist erg aardig vonden.

Ter ziele

Ondertussen was Casper Galesloot verwikkeld in een juridische strijd voor behoud van zijn zaak. Diner 66 moest wijken voor de herinrichting van het Jaarbeursplein met een parkeergarage, evenementenplein en nieuwe kantoorgebouwen. Het stak Galesloot vooral dat er in de plannen wel ruimte was voor grote horecaconcerns, maar niet voor hem. De gemeente schoof de verantwoordelijkheid af op projectontwikkelaars. Toen Galesloot het hoger beroep verloor, besloot hij te schikken en een vergoeding te accepteren.

Op het nippertje vond hij vlakbij een nieuwe plek: op de hoek van het Veemarktplein voor de Jaarbeurs. In dit pand, waar daarvoor sushirestaurant Hasekura zat, kon Diner 66 begin april 2014 officieel worden heropend door niemand minder dan burgemeester Jan van Zanen. ‘Met man en macht, familieleden, vrienden, mede-veteranen, is alles ingezet om ook de nieuwe locatie de uitstraling en de gezelligheid van de vertrouwde Diner te geven. Dat is zeker gelukt en meer dan dat…’, luidde de aankondiging.

Ondanks het nieuwe enthousiasme duurde het niet lang. Al een half jaar later stond op een Facebookpagina voor veteranen: ‘Diner 66 aan de Croeselaan in Utrecht is ter ziele. Het café heeft het volgens eigenaar Casper Galesloot niet gered vanwege een gedwongen verhuizing van het Jaarbeursplein naar de overkant.’ Tegenwoordig is Galesloot chef bij eetcafé De Posthoorn in Montfoort.