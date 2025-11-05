Boekhandel Broese in Utrecht per direct overgenomen

De Utrechtse boekhandel aan de Oudegracht, Broese, is per direct overgenomen door het Haagse boekhandelsbedrijf Paagman. Broese behoudt haar naam en de circa 45 huidige medewerkers. De voormalige eigenaren laten weten trots te zijn dat de overname is gelukt.

Broer en zus Fabian en Nadine Paagman – de eigenaren van Paagman – laten weten ‘vereerd te zijn dat we het stokje mogen overnemen’. “Met ons team en onze ervaring barsten we van de energie om de onderscheidende dienstverlening van Paagman ook in Utrecht verder vorm te geven, met behoud van de eigen signatuur van Broese”, aldus het tweetal.

Fabian en Nadine Paagman zijn het echtpaar Erik en Sandra van Doorn dankbaar voor het feit dat zij de boekhandel in 2014 hebben overgenomen, toen de boekhandel failliet dreigde te gaan. Het echtpaar Van Doorn benadrukt dat de huidige overname ook voor hen een bijzonder moment is.

“In 2014 namen wij Broese over in een turbulente tijd. Ons doel was om de winkel weer toekomst te geven en een plek te laten zijn waar boeken en cultuur centraal staan in Utrecht. We zijn trots dat dat is gelukt en dragen met vertrouwen het stokje over aan Paagman, dat met dezelfde passie en overtuiging Broese verder zal ontwikkelen”, vertellen zij.

Begrip in Utrecht

Broese – officieel Broese Boekverkopers – is al ruim 250 jaar een begrip in Utrecht, en was voorheen gevestigd op de hoek van de Stadhuisbrug en Oudegracht. In 2020 verhuisde de boekhandel naar het voormalige postkantoor aan de Oudegracht.

Het familiebedrijf Paagman laat weten dat er de komende tijd wordt gewerkt aan een zorgvuldige integratie van organisatie en processen. Paagman heeft eveneens vestigingen in Den Haag, Delft, Leidschendam en Gouda.