Universiteit Utrecht schrapt 80 tot 100 fulltime banen bij reorganisatie

De Universiteit Utrecht gaat tussen de 80 en 100 voltijdsbanen schrappen binnen de Universitaire Bestuursdienst (UBD). De reorganisatie is onderdeel van een groot bezuinigingsplan, waarmee de universiteit fors stijgende kosten, teruglopende studentenaantallen en ingrijpende overheidsbezuinigingen wil opvangen.

De universiteit moet tussen 2025 en 2029 structureel tientallen miljoenen euro besparen, vanwege kabinetsplannen om een half miljard te bezuinigen op het hoger onderwijs en onderzoek. In 2025 moet de universiteit 35 miljoen euro inleveren en dat kan in 2029 zelfs oplopen tot 80 miljoen euro. Vorig jaar besloot de universiteit daarom al om zes opleidingen per 2030 te schrappen. De universiteit liet eerder dit jaar weten er alles aan te doen om ontslagen te voorkomen, maar dat is dus niet gelukt.

“We weten hoe ingrijpend een reorganisatie is; iedereen zet zich dagelijks hard in voor onze universiteit,” zegt Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur. “We hebben de afgelopen maanden dan ook zorgvuldig gekeken naar alternatieven. Maar de financiële situatie laat ons uiteindelijk geen andere keus.”

Gedwongen ontslag

De UBD, de universiteitstak waar de ontslagen gaan vallen, omvat ondersteunende diensten zoals communicatie, IT en HR. Omdat veel medewerkers in deeltijd werken, gaat het in werkelijkheid om meer mensen dan het aantal voltijdsbanen. Een deel daarvan wordt opgevangen door natuurlijk verloop, bijvoorbeeld vertrek door pensioen of aflopende contracten. Maar daarmee zijn gedwongen ontslagen volgens de universiteit niet uitgesloten.

Gevolgen

De reorganisatie heeft ook gevolgen voor andere medewerkers. De dienstverlening wordt soberder en sommige functies veranderen. Medewerkers kunnen op andere afdelingen terechtkomen of met andere taken te maken krijgen.

“Dit besluit valt ons zwaar, het is geen stap die we lichtvaardig nemen,” aldus Pijpers. “Wel één die nodig is om onze universiteit toekomstbestendig te houden, met goed onderwijs, sterk onderzoek en een gezonde organisatie.”

Protest

In maart gingen medewerkers en studenten van de UU nog de straat op om te demonstreren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het protest was onderdeel van een zogenoemde ‘estafettestaking’ in meerdere steden, waaronder Utrecht. Ook in 2024 demonstreerden medewerkers en studenten al tegen de onderwijsbezuinigingen van het kabinet.