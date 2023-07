Na Schepenbuurt en Cartesiusweg straks ook betaald parkeren in Werkspoor in Utrecht

Als laatste gebied rondom de nieuwe stadswijk Cartesius wordt per 1 november ook betaald parkeren ingevoerd in Werkspoor. Vanaf die datum moeten automobilisten tussen 06.00 en 11.00 uur betalen om hun voertuig in de buurt neer te zetten.

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten betaald parkeren in te voeren in de gebieden rondom de nieuwe en autoluwe wijk Cartesius. Het gaat dan om de Schepenbuurt, de Cartesiusweg en Werkspoor. Vanaf 1 mei van dit jaar is betaald parkeren al ingevoerd in de eerste twee gebieden en sinds 15 mei geldt er een parkeerverbod in de stadswijk Cartesius. Vanaf 1 november van dit jaar moet er ook betaald worden voor parkeren in Werkspoor.

Dat moet straks van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 11.00 uur, en kost 4,01 euro per uur. “In de toekomst onderzoeken we of uitbreiding van deze tijden nodig is om parkeeroverlast uit Cartesius te voorkomen”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden. Bewoners en ondernemers kunnen een vergunning aanvragen en ook kunnen zij straks gebruikmaken van parkeerkorting.

Deelvervoer

Tot slot schrijft de gemeente dat het hebben van een auto duurder wordt vanwege de invoering van betaald parkeren. Als alternatief wordt daarom gewezen op deelvervoer. “Bij deelvervoer huurt u een auto of (bak)fiets op het moment dat u die nodig heeft. […] Als u kiest voor deelvervoer staan er minder auto’s in uw straat en blijft er meer ruimte over voor groen en spelen.”

Uiteindelijk is de gemeente van plan in heel Utrecht betaald parkeren in te voeren. Het proces is opgedeeld in drie blokken en zoals het er nu uitziet moeten automobilisten in 2034 overal in de stad betalen.